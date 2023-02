Três unidades de saúde passam a oferecer serviço de Profilaxia Pós-Exposição ao HIV, em Manaus

Manaus (AM) — Em meio às comemorações do Carnaval, a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES AM) anuncia a oferta do serviço de Profilaxia Pós-Exposição ao HIV (PEP) em três unidades de saúde da rede pública. A medida tem como objetivo prevenir a infecção pelo vírus HIV após situações de risco, tais como acidentes ocupacionais, violência sexual e relações sexuais desprotegidas.

A PEP é um tratamento médico preventivo iniciado imediatamente após a exposição ao vírus HIV, com o objetivo de evitar a infecção e o desenvolvimento da doença. As unidades de saúde de Manaus capacitadas para a oferta do serviço são o SPA Alvorada, na Zona Centro-Oeste; SPA Coroado, na Zona Leste; e UPA José Rodrigues, na Zona Norte.

A secretária executiva adjunta de atenção à urgência e emergência, Glenda Nascimento, explica que ampliar a oferta da PEP em mais unidades de saúde da rede pública representa um importante avanço na prevenção do HIV no estado do Amazonas, proporcionando mais acesso ao tratamento preventivo para a população em situação de risco.

“Buscando a maior facilidade para os usuários, nós escolhemos três zonas de Manaus para estar implementando. A gente sabe que durante o período de carnaval, já houveram várias estratégias para diminuir o risco de contágio do HIV, e agora tendo a possibilidade de ofertar a medicação, a gente já implementou nessas três unidades como ‘piloto’ e a ideia é que todos os SPAs tenham a medicação daqui até o final do ano”, destacou a secretária.

As equipes de saúde passaram por treinamento específico para a realização da PEP, garantindo a segurança e a qualidade do atendimento. O serviço será oferecido em parceria com a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP/AM), além da Fundação de Medicina Tropical (FMT), que já disponibiliza a PEP em suas instalações.

Como ter acesso

Para ter acesso à PEP, a população pode procurar uma das unidades de saúde que oferecem o serviço. Ao chegar à unidade de saúde, o indivíduo será acolhido e submetido a uma avaliação médica para verificar se é elegível para receber a medicação. A PEP é uma medida de prevenção de urgência e deve ser iniciada o mais rápido possível após a exposição em situações de risco.

A SES-AM reforça a importância do uso de preservativos e outras medidas preventivas para evitar a infecção pelo vírus HIV, e outras doenças sexualmente transmissíveis, durante o Carnaval e em todas as épocas do ano.

