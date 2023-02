Manaus FC garante terceira colação no Amazonense 2023 após vencer o Iranduba

Com o resultado positivo, o Gavião do Norte chegou a 12 pontos e termina a rodada na terceira colocação

Manaus (AM) — O Manaus FC venceu o Iranduba por 1 a 0 no estádio Ismael Benigno, a Colina, e garantiu a terceira colocação da tabela de classificação do Campeonato Amazonense de 2023. A partida ocorreu no sábado (18) e valeu pela sétima rodada do Estadual. O autor do gol foi o zagueiro Gutierrez, que recebeu cruzamento preciso de Pedro do Rio e abriu o placar já nos acréscimos da segunda etapa.

Com o resultado positivo, o Gavião do Norte chegou a 12 pontos e termina a rodada na terceira colocação – caso o Manauara, que joga neste domingo (19) contra o Operário, não vença na rodada. O Iranduba, por sua vez, segue sem vencer no Estadual e permanece na vice-lanterna, com apenas dois pontos.

Foi a terceira vez consecutiva em que o Manaus FC marcou gol nos acréscimos do segundo tempo: contra o Princesa do Solimões, na Arena, o atacante Michel sacramentou o empate aos 46 minutos; contra o Manauara, gol da vitória de Gilson aos 51 minutos; hoje, contra o Iranduba, gol de Gutierrez um minuto mais cedo.

“Somos um time em formação, ainda não encontramos a equipe titular. Por isso estamos alternando, dando chances para todos jogarem. Hoje coloquei um time novo, que nunca tinha jogado junto. Importante hoje foi a vitória, para nos deixar tranquilos na classificação, entre os 4 primeiros”, afirmou o treinador do Manaus FC, Paulo Henrique.

O gol

Jogo entre Iranduba e o Gavião do Norte terminou em 1 a 0 Foto: Ismael Monteiro/Manaus FC

O Manaus FC foi quem mais buscou o gol na partida. Na primeira etapa, o calor atrapalhou as duas equipes, que fizeram um jogo mais cadenciado. Já na segunda etapa, as mudanças melhoraram o Gavião Real, que passou a levar perigo nas jogadas pelo alto. Quando o Iranduba chegou, parou no lateral-direito Lucas Carvalho, que cortou uma finalização quase em cima da linha.

Na reta final, o árbitro decidiu dar 10 minutos de acréscimos por conta de os jogadores do Iranduba retardarem o andar do jogo. Pressionando, o Gavião do Norte conseguiu o gol da vitória aos 50 minutos. Paranhos fez jogada pela direita e voltou com o meia Pedro do Rio, que dominou, olhou para a área e colocou na cabeça de Gutierrez. O zagueiro estufou as redes do Hulk e marcou o seu segundo gol do zagueiro no Campeonato Amazonense de 2023.

“Nossa equipe não desistiu em nenhum momento. Apesar das dificuldades, fizemos o nosso jogo e fomos coroados com um gol no finalzinho. Sabemos que temos muito a melhorar ainda, então vamos trabalhar forte, com muita humildade, para evoluirmos partida a partida e chegar no mata-mata pronto para buscar nosso objetivo principal. Dedico o gol para minha filha e toda a minha família”, destacou o zagueiro do Gavião.

Derlan é 100

Derlan recebeu a camisa de número 100 como homenagem do Manaus FC. Foto: Ismael Monteiro/Manaus FC

Antes da partida, o Manaus FC homenageou o volante Derlan, que completou 100 jogos vestindo a camisa do Gavião do Norte. Em sua nona temporada no clube, o jogador acumula títulos do Campeonato Amazonense, classificações na Copa do Brasil e o histórico acesso à Série C na campanha da Série D de 2019. O vice-presidente de futebol do Manaus FC, Giovanni Miranda, entregou uma camisa com o número 100 e agradeceu por todo o empenho e dedicação do volante.

Agenda

Agora, o Manaus FC volta suas atenções para a Copa Verde, onde estreia na quarta-feira (22), na Arena da Amazônia. O adversário será o vencedor da partida entre Rio Branco-AC e Princesa do Solimões, que se enfrentam neste domingo (19) no Acre. O Gavião do Norte volta a jogar pelo Estadual somente no próximo sábado (25), contra o Amazonas, também na Arena.

Já o Iranduba volta a campo somente no sábado, pelo Amazonense, quando visita o Operário, em Manacapuru (distante a 100 quilômetros da capital). O jogo será válido pela oitava rodada do Estadual.

