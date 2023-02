Chica Banana realiza grande show nesta terça-feira (21) no Amazonas

O show acontece no bloco da Maisena, no município de Itacoatiara, a 175 quilômetros de Manaus

Itacoatiara (AM) – Direto da Bahia, a banda Chica Banana realiza grande show, nesta terça-feira (21), no bloco da Maisena, no município de Itacoatiara, a 175 quilômetros de Manaus.

O segundo show da banda Chica banana acontece, na terça-feira 21 de fevereiro, no tradicional Bloco da Maisena, no município de Itacoatiara, interior do Amazonas.

A passagem da banda é promovida pela empresa Eco Musical que é responsável pela realização de grandes ventos no estado, como por exemplo, o Bloco das Piriguetes que reunio mais de dez mil foliões na abertura oficial do Carnaval 2023 no complexo Via Torres.

Show em Manaus

Com a pegada do verdadeiro Axé, a Chica Banana realizou o seu primeiro show na segunda-feira (20) na Botecaria, localizada dentro do Centro Cultural Povos da Amazônia na zona sul de Manaus.

Nesse primeiro show, o vocalista da atração nacional Robertinho da Bahia entregou tudo do melhor Axé para o público manauara que estava com saudade do Carnaval.

“A nossa proposta é trazer aquele jeito gostoso diretamente de Salvador aqui para a cidade de Manaus, quem nunca foi para Bahia vai ter a oportunidade de sentir toda aquela emoção e ter uma experiência inesquecível vai ser massa” declarou.

Para o produtor da Eco, Musical Erick Guimarães, trazer a atração nacional para o Amazonas traz a melhor das expectativas.

“O Manauara é um povo festivo, que gosta de banda de qualidade e é por isso que a Chica banana está aqui hoje, para dar boas-vindas para o retorno do carnaval após dois anos sem a maior festa popular brasileira, eu estou muito contente e disposto a entregar esse projeto maravilhoso para todo o nosso estado” concluiu Erick.

Repertório

A Chica banana pousa em Manaus trazendo na bagagem um repertório animadíssimo, de Chiclete com Banana, Asa de Águia, Araketu, Banda Eva, Parangolé, Ivete Sangalo, Léo Santana e muito mais.

* Com informações da assessoria

Leia mais:

Carnaval 2023: Mocidade Independente de Aparecida é bicampeã em Manaus

Ruivinha de Marte marca presença no Carnaval da Bahia

Centro e Shoppings tem horários modificados durante o Carnaval em Manaus