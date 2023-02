Retomada do Carnailha 2023 arrasta mais de 40 mil pessoas

O prefeito salienta que, durante o evento, o turismo no município fica movimentado e o comércio aquecido de forma significativa.

Segundo evento cultural mais importante de Parintins, o Carnailha movimentou mais de 40 mil pessoas na sua retomada após dois anos de paralisação. A folia iniciou no domingo (19) com os blocos irreverentes, seguiu na segunda-feira (20) com os blocos da chave especial e foi encerrada nesta terça-feira (21) com o Carnaboi.

O Carnailha 2023 foi uma realização da Prefeitura de Parintins, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e Governo do Estado do Amazonas. O carnaval contou com apoio da deputada estadual Mayra Dias.

Para o prefeito de Parintins, Bi Garcia, a retomada do Carnailha é sinônimo de geração de renda e oportunidades aos empreendedores do município. O prefeito salienta que, durante o evento, o turismo no município fica movimentado e o comércio aquecido de forma significativa.

“O poder público municipal realiza o carnaval para que a gente possa ter geração de emprego e renda à população e também entretenimento ao povo. Graças a Deus agora, com muita segurança e responsabilidade, estamos fazendo esse grande carnaval que a cada ano vem crescendo”, frisa o prefeito Bi Garcia.

Apoiadora do Carnailha 2023, a deputada estadual Mayra Dias destaca o sucesso de público da festa e seu crescimento. Mayra Dias também ressalta a emoção da retomada após dois anos de paralisação por conta da pandemia.

“É um sentimento de alívio. A gente passou por momentos bem difíceis, e ver que agora as coisas estão retornando aos poucos, sem dúvida, é um sentimento de alívio e de esperança de dias melhores. Graças a Deus, as coisas já estão retomando e gente fica muito feliz e esperançoso”, pontua a deputada Mayra Dias.

Transmissão

Durante os três dias de Carnailha, mais de 250 mil pessoas acompanharam a transmissão ao vivo do evento pelas redes sociais da Prefeitura de Parintins. Portais de notícias, rádios e emissoras de televisão de Parintins e região também fizeram a transmissão e cobertura da folia, refletindo o grande sucesso do carnaval que se consagra como o maior do Amazonas.

*Com informações da assessoria

