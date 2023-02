Cinépolis realiza sessão de cinema inclusiva

A rede Cinépolis do Shopping Ponta Negra realiza neste sábado (25), às 14h, mais uma edição da sessão inclusiva de cinema, direcionada às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras síndromes, transtornos ou doenças que acarretem hipersensibilidade sensorial em geral.

O filme exibido na sessão será a animação “As Múmias e o Anel Perdido”. Na história, três múmias egípcias acidentalmente entram no mundo moderno. A animação é repleta de humor, aventura e emoção e mostra o verdadeiro valor da amizade e do trabalho em equipe.

A sessão adaptada é gratuita para as pessoas com TEA, mediante a apresentação de carteira de identificação. O público em geral pode participar, adquirindo os ingressos na bilheteria do cinema, localizado no piso L3 ou pelo site www.cinepolis.com.br .

Para o conforto e comodidade dos participantes, durante a sessão, não são exibidas publicidades comerciais e trailers, as luzes permanecem acesas em 50% da sua capacidade de iluminação, o volume do som também é reduzido ao longo do filme.

Além disso, as pessoas com TEA podem andar pela sala, entrar e sair sempre que desejarem. A sessão será identificada com banner com o símbolo mundial do Espectro Autista, que é afixado na entrada da sala de exibição.

*Com informações da assessoria

