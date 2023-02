Turnê de lançamento do livro ‘Fragmentos de tempos vividos’

Radicada em Paris há mais de 40 anos, a jornalista e economista amazonense, Marilza de Melo Foucher, lançará em Manaus, o livro de memórias, intitulado Fragmentos de tempos vividos, na próxima terça-feira (7). O evento acontecerá a partir das às 18h30, no Instituto Geográfico Histórico do Amazonas, Museu Crisantho Jobim, localizado na rua Bernardo Ramos, Centro.

O livro conta com mais de trinta crônicas curtas, recheadas de memórias, de aspectos pessoais e vivências que surgiram sem censura, de uma nortista brasileira vivendo na ‘Cidade das Luzes. A obra não possui uma ordem cronológica, mas tem início com sua chegada a Paris, no final dos anos 1970, para fazer um doutorado na área de Economia.

Para Rosa Freire Furtado, jornalista, tradutora dos grandes clássicos da literatura francesa e escritora, olha como deliciosos os relatos. “Marilza desfia, num livro de 220 páginas e muito bem escrito, suas peripécias, que não foram poucas, e incluem cemitérios e delegacias de polícia”, disse.

Outra crítica contundente foi a de Marilene Corrêa, socióloga, professora da Ufam e autora de O Paiz do Amazonas e Metamorfoses da Amazônia, que ressaltou a delicadeza das aventuras da escritora. “Recomendo as aventuras de Marilza da maturidade à infância. Cortes precisos, subtítulos estimulantes, auto compreensão clara e livre de censuras. Contexto literário e narrativo rico. Registros históricos com leveza, assim como a auto avaliação da militância, sensível, direta. Conexões de personagens e de outro dos intelectuais de Paris”, analisa.

Paulo Lima, jornalista e editor da revista Balaio de Notícias, fala que o livro é composto por crônicas memorialísticas. “A primeira metade é dedicada à sua chegada e adaptação em Paris, onde vive há mais de 40 anos, casou-se e constituiu família. Na outra metade, Marilza se volta às suas origens acreanas e a viagens de trabalho ao redor do mundo. Marilza, porém, mergulhou com intensidade nessa nova vida, realizando sua própria revolução, que ela rememora com entusiasmo”, explica.

Já Sebastião Valesco e Cruz, que é sociólogo, cientista político, escritor, pesquisador 1 A do CNPq e professor de Ciências Políticas da Unicamp, finaliza a lista de leitores de Marilza. “A impressão inicial confirmou-se sobejamente: as histórias são deliciosas e estão muito bem contadas”, copleta.

Sobre Marilza de Melo Foucher

Doutora em Estudos da América Latina (Economia) no Institut des Hautes Études en Amérique Latine – Sorbonne (1988). Pós-graduação em Análise Regional e Organização Espacial, no Instituto de Estudo do Desenvolvimento Econômico e Social – IEDES – Paris – Sorbonne (1980-81). Curso de especialização (Pós-graduação) em Planejamento Regional do Desenvolvimento – OEA – Universidade Federal do Ceara – CETREDE (1977). Bacharel em Administração – Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Amazonas. (1975).

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Ministério da Agricultura investiga suspeita de doença da ‘vaca louca’ no Brasil

Ida Vicenzia mostra faces de Cecília Meireles em livro em lançamento