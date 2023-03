Festival musical de Brega em Manaus

Em breve, as demais atrações do “Só têm brega", assim como os pontos de vendas de ingressos, vão ser anunciadas pela MIB Eventos

A capital amazonense vai receber o maior festival dedicado ao gênero mais amado e versátil do país. O “Só Tem Brega” será realizado no próximo dia 06 de maio, no Espaço Via Torres.

Ao todo serão cinco atrações com três bandas nacionais. A realizadora do evento já confirmou a presença de Beto Barbosa, o Rei da Lambada, e do pernambucano Conde Só Brega, sucesso em todo Nordeste do Brasil e que encantou o público com o hit “Espelho do Poder”, ao lado do cantor João Gomes.

Beto Barbosa é dono dos hits “Adocica”, “Beijinho na Boca”, “Louca Magia” entre outros e mais de três milhões de CDs e discos vendidos. Além disso, essa será a primeira vez do Conde Só Brega em Manaus.

De acordo com a CEO da MIB Eventos, Mayara Brilhante, o festival é uma oportunidade de integrar os diversos ritmos do gênero com nomes de sucesso do Brasil, além de ser um evento para todas as idades.

“O brega é um estilo democrático que encanta todos os públicos e queremos dar a importância devida a esse estilo com um evento de qualidade. Não podemos esquecer também dos nomes locais que são queridos do público amazonense e que também estarão presentes no festival”, afirma.

Além das atrações, o festival também vai reunir ativações para que o público presente tenha experiências de qualidade. “Todo espaço será formatado para oferecer uma noite vibrante e contagiante como o brega é. Momento de celebrar o gênero que faz parte da nossa cultura”, informa Mayara.

Em breve, as demais atrações do “Só têm brega”, assim como os pontos de vendas de ingressos, vão ser anunciadas pela MIB Eventos. Mais informações via Instagram da @mibeventosmao.

