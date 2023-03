Cineteatro Guarany exibe mostra do cineasta amazonense Z Leão

A programação conta com seis filmes produzidos pelo artista natural do município de Anori

O Cineteatro Guarany, localizado na avenida Sete de Setembro, Centro, retoma a programação gratuita da Mostra de Cineastas Amazonenses, a partir das 18h30, neste sábado (4). Desta vez, apresentando os filmes do cineasta Z Leão. A exibição dos curtas-metragens é gratuita e tem classificação livre para todos os públicos.

O evento, realizado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, exibirá seis filmes produzidos pelo cineasta natural do município de Anori (a 195 quilômetros de Manaus).

O secretário de Cultura, Marcos Apolo Muniz, afirma que a iniciativa prioriza divulgar a importância de materiais audiovisuais realizados por artistas do nosso estado.

“Essa iniciativa gera uma oportunidade de destacar o cenário independente do audiovisual e mostrar o talento dos nossos artistas, além de atrair um público maior aos nossos espaços e trazer essa aproximação a este meio artístico”, afirmou Apolo.

Sobre o cineasta

Com 39 anos de profissão, Z Leão realizou mais de 200 oficinas e cursos de cinema, além de documentários em 30 municípios do Amazonas e em estados como Rondônia, Roraima e Rio Grande do Sul. O cineasta também levou sua experiência com o audiovisual para países da América Latina como o Uruguai e Venezuela.

Ao todo, Z Leão conseguiu democratizar o acesso aos conceitos da sétima arte para mais de sete mil pessoas. O cineasta já produziu cerca de mil e duzentos filmes de um minuto, além de 300 curtas-metragens e documentários.

Sinopse dos filmes

Filme: “As Flores de Plástico Não Morrem”

Sinopse: O que poderia ser um dia trágico se tornou uma vingança sem plano de acontecer.

Filme: “Promessa e Devoção”

Sinopse: Documentário sobre os 131 anos da festa de Nossa Senhora do Livramento em Manacapuru.

Filme: “Eu Juro”

Sinopse: Nunca faça um juramento pela sua morte, você não sabe quem estará lhe ouvindo.

Filme: “Reconstituição o Amor que Mata”

Sinopse: Um relato de feminicídio por quem estava fora e por quem foi vítima do caso.

Filme: “Well Kill”

Sinopse: Kill já era um caboclo marcado para morrer, mas teve seus últimos desejos atendidos pelo matador.

Filme: “Não Sabem Morrer”

Sinopse: Velhinhos gaúchos que estão cansados de esperar a morte fazem uma aposta para ver quem morre primeiro.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

“Semana do Oscar”: Cinema exibe filmes que concorrem à premiação, em Manaus

Musical “Escola do Rock” estreará no palco do Teatro Amazonas

Projeto Biblioteca Volante retorna ao Largo de São Sebastião