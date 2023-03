Incêndios em cinco casas são combatidos em dois municípios no AM

Ao todo, as ações combateram fogo em cinco residências nos dois municípios, evitando que as chamas se propagassem para casas vizinhas.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) combateu, no domingo (5), incêndios em residências nos municípios de Tefé e Parintins (a 523 e 369 quilômetros de Manaus, respectivamente). Ao todo, as ações combateram fogo em cinco residências nos dois municípios, evitando que as chamas se propagassem para casas vizinhas.

No município de Tefé, a equipe da 1ª Companhia Independente Bombeiro Militar (CIBM) recebeu, na madrugada do domingo, chamado para atender ocorrência de incêndio em três casas de madeira no bairro Santa Tereza. No combate às chamas, foram usados 7 mil litros de água, evitando que o fogo se alastrasse para outras casas. A equipe deixou o local após fazer o rescaldo.

Na tarde de domingo, em Parintins, a equipe do 3° CIBM, foi acionada para atender ocorrência de incêndio em um terreno no bairro Castanheira. O imóvel não é habitado e foi necessário acesso por escada para fazer o controle das chamas. Na ação, foi utilizada uma linha de mangueira, bomba costal, abafador e 2 mil litros de água.

E na noite de domingo, bombeiros do 3° CIBM em Parintins foram acionados novamente, desta vez, por volta das 20h30, para atender ocorrência de princípio de incêndio em residência de madeira, que havia iniciado em um dos quartos. Após o controle das chamas, foi repassada para a proprietária da casa algumas orientações e a equipe retornou para a base.

