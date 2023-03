Cineteatro Guarany realiza exibição exibição gratuita de documentário amazonense

Manaus (AM) – O Cineteatro Guarany recebe neste sábado (18), às 18h30, mais uma exibição gratuita do “Cine Clube de Arte”, Mostra de Cineastas Amazonenses. Nesta edição, o projeto traz o documentário “Teatro Escola Amazonense de Amadores” do diretor Sergio Vieira Cardoso, que retrata diferentes contextos históricos de Manaus e figuras marcantes que contribuíram para o desenvolvimento da arte na cidade. O Cineteatro Guarany fica na avenida Sete de Setembro, no Centro. A classificação é livre.

O evento é realizado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, e tem objetivo aproximar a população dos espaços culturais, bem como, das produções audiovisuais amazonenses. O secretário da pasta, Marcos Apolo Muniz, informa que o espaço recebe produções históricas e disponibiliza entretenimento aos apaixonados por cinema.

“Manter os espaços culturais preservados é, também, colocar atividades diferenciadas neles. A arte se renova a cada dia, mas é importante saber como chegamos até aqui, por isso, a mostra desta semana tem uma relevância significativa por preservar a história do teatro e divulgá-la a outras gerações”, disse o secretário.

Sinopse

A obra foi gravada em 26 de março de 1998 pelo diretor Sergio Vieira Cardoso e retrata o “Teatro Escola Amazonense de Amadores” (1944), que foi criado com o apoio do Departamento Estadual de Imprensa e Propaganda (DEIP), capitaneado por Gebes Medeiros.

Relatos e memórias do próprio Gebes Medeiros, além de Carlos Alberto de Bandeira Araújo, Louis Herlene Bonates, Aldemar Bonates, Rosilda Wanderley e Bia Palheta fazem parte da obra, que narra a retomada de apresentações no Teatro Amazonas, saindo de um período pós-guerra e o declínio da borracha.

