Cineteatro Guarany realiza mostra gratuita de cinema neste sábado, em Manaus

Manaus (AM) – O projeto “Cineclube de Arte”, promovido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa, segue neste sábado (25), às 18h30. A programação é gratuita, com indicação para maiores de 16 anos, e conta com quatro filmes do diretor e roteirista de cinema e TV Walter Fernandes Jr no Cineteatro Guarany, avenida Sete de Setembro, 1.546, Centro.

De acordo com o secretário de cultura, Marcos Apolo Muniz, é um trabalho gratificante e contínuo manter o Cineteatro movimentado e com boas opções cinematográficas.

“O Cineteatro é um ambiente cultural acolhedor e muito importante para os cineastas amazonenses. É muito gratificante ver espaços como esse se encherem de pessoas apaixonadas pelo cinema, proporcionar lazer e ainda manter o espaço valorizado”, afirma o secretário.

A exibição conta com quatro filmes com temáticas dramáticas, problemas parentais, amor e perspectivas sociais: Náuseas do Sagrado Coração; Dispensa do Amor Mecânico; Graves e Agudos em Construção e A Estratégia da Fome.

Sinopses

Náuseas do Sagrado Coração (17 min) | Ano: 2010

Sinopse: O último encontro entre um pai moribundo e o seu filho adulto sem perspectivas na vida acontecem de forma inesperada.

Dispensa do Amor Mecânico (14 min) | Ano: 2014

Sinopse: Um homem busca desesperadamente a volta do amor de sua esposa esquizofrênica que agora quer viver em seu próprio mundo.

Graves e Agudos em Construção (14 min) | Ano: 2021

Sinopse: Um pedreiro, uma prostituta e um garoto, inconformados com a falta de perspectiva em suas vidas resolvem mudar de comportamento para conseguir transformar a sociedade atual.

Média-metragem: A Estratégia da Fome (39 min) | Ano: 2022

Sinopse: Um garoto pobre do interior se perde na cidade e encontra uma jovem de classe média que tenta revolucionar a sua própria vida.

