Setor está crescendo mais do que a economia, conforme números da Prefeitura de Manaus

A expectativa de crescimento do setor da construção civil será expandida em relação aos investimentos ocorridos em 2022. E prova de que o setor está crescendo mais do que a economia são os números da Prefeitura de Manaus, que bateu a marca de 3 milhões de metros quadrados de novos alvarás de construção licenciados na gestão do prefeito David Almeida.

São 3.039.675,15 metros quadrados no acumulado de janeiro de 2021 a março de 2023, representando 2.254 alvarás de construções novos emitidos pelo licenciamento urbano, conforme dados do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb). No trimestre, foram mais 257.011,27 metros quadrados de área licenciada e mais 178 certidões expedidas.

Com uma expansão prevista em 2,5% pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (Cbic), a Prospecta Analytica tem dados ainda mais otimistas, prevendo crescimento anual de 4,5%.

“Nestes 2 anos e 3 meses, o Implurb vem dando resposta no sentido de agilizar o licenciamento e tem a grata satisfação de ter superado a marca de 3 milhões. Sinal claro e objetivo de que o prefeito David Almeida tem o compromisso de transformar Manaus em uma das melhores cidades para se fazer negócios, para se licenciar obra e para ser global. Parabenizamos a equipe do Implurb, que não tem medido esforços, e que tem entendido o projeto do prefeito e da gestão”, ressaltou o diretor-presidente da autarquia, engenheiro Carlos Valente.

A sondagem positiva para o crescimento ocorre após eventos como a recuperação pós-pandemia da Covid-19, a diminuição de alguns custos de materiais de construção e a melhora da economia brasileira, além da própria consistência do mercado nos últimos dois anos.

Os números da gestão David Almeida são reflexo da eficiência e de metas atingidas com alto impacto na geração de emprego e aumento da renda da população.

*Com informações da assessoria