Mais de 24 mil pessoas devem deixar Manaus a partir desta sexta-feira (21), por meio dos serviços de transportes intermunicipais. A estimativa é da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Amazonas (Arsepam), responsável por coordenar a Operação Viagem Segura – Feriado de Tiradentes, no período de 21 a 24 de abril.

Os departamentos técnicos da Arsepam projetam que um número superior a 1.750 fiscalizações ocorra em quatro dias. Destas, mais de 1.500 devem acontecer no modal rodoviário e mais de 250 no hidroviário intermunicipal.

O diretor-presidente da autarquia, João Rufino Júnior, explicou que o aumento no fluxo também é em decorrência das festividades do aniversário de Itacoatiara (a 176 quilômetros de Manaus).

Segundo o gestor, do total estimado, 16 mil são referentes ao transporte rodoviário e 8 mil ao hidroviário intermunicipal. Em relação ao ano passado, a projeção apresenta um aumento de 26,31%.

Rufino Júnior afirmou que equipes também estarão nos postos de fiscalização verificando a chegada dos veículos e embarcações, com a finalidade de garantir maior segurança à população. O reforço atende orientação do governador Wilson Lima.

“Nossas fiscalizações são diárias, mas em feriados prolongados aumentamos o quantitativo de fiscais nos nossos postos, além de contar com o apoio de outros órgãos da estrutura do Governo do Amazonas. Também temos uma equipe volante para acompanhar eventuais ocorrências e denúncias em outras localidades”, afirmou Rufino Júnior.

Rodoviário

As equipes do Departamento de Transporte Rodoviário (DETR) da Arsepam fiscalizam as modalidades regular (viagens entre terminais rodoviários), semiurbano (Manaus-Iranduba-Iranduba-Manaus), fretamento eventual (sem periodicidade, com finalidade específica ou turística) e contínuo (empresas que executam rotas fixas contratadas por pessoas jurídicas).

As vistorias no modal rodoviário ocorrem no Terminal Rodoviário Engenheiro Huascar Angelim – Rodoviária de Manaus, bairro Flores, zona centro-sul; Barreira de Fiscalização Estadual (AM-010 e BR-174), bairro Santa Etelvina, zona norte; Barreira da Avenida das Flores, bairro Lago Azul (entrada do Viver Melhor 1), zona norte; após a Ponte Jornalista Phelippe Daou (Ponte Rio Negro), em Iranduba; no Terminal Rodoviário de Itacoatiara; e na entrada de Careiro da Várzea, posto multimodal da Arsepam.

Hidroviário

O Departamento de Transporte Hidroviário (DETH) da autarquia avalia o serviço desenvolvido nas embarcações tipo lancha rápida, ferryboat, navio motor e barco motor.

Os trabalhos acontecem no Porto de Manaus, atendendo também as balsas da Manaus Moderna, no Centro da capital; e no posto multimodal em Careiro da Várzea.

Ouvidoria

Para denúncias e sanar dúvidas, a Ouvidoria da Arsepam conta com atendimento 24 horas, por meio do WhatsApp (92) 98408-1799; e de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, pelo 0800 280 8585.

De forma presencial, o órgão atende ainda das 8h às 14h, na Rodoviária de Manaus, e de modo digital pelo sistema Fala.BR (plataforma de acesso à informação), e-mail ([email protected]); Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC); e pelas redes sociais no @arsepamamazonas.

Operação Viagem Segura

Feriado de Tiradentes conta com apoio do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), por meio do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot); do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran); e da Superintendência Estadual de Navegação, Portos e Hidrovias (SNPH).

