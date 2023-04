‘Líderes que Inspiram’ segue pelo país após início em Manaus

A capital amazonense foi a primeira do país a receber este ano o projeto ‘Líderes que Inspiram’, do Instituto Nelson Wilians (INW), que permite que jovens atendidos em organizações sociais parceiras tenham acesso ao ambiente profissional do Nelson Wilians Advogados e Nelson Wilians Group. A partir de desta quinta-feira (20), a agenda do projeto segue para as capitais Goiânia, Rio de Janeiro, Natal, Curitiba e São Paulo, encerrando em junho em Porto Alegre.

Durante a atividade em Manaus, 450 jovens do Pró Menor Dom Bosco receberam 10 representantes mulheres do Instituto, que, a fim de inspirarem os participantes, conversaram e compartilharam suas histórias e os desafios enfrentados na vida pessoal e profissional. O objetivo do projeto é que os jovens se conectem com pessoas da comunidade NW e ampliem seus horizontes.

“O ‘Líderes que Inspiram’ é um projeto de voluntariado social corporativo, que tem como objetivo promover o intercâmbio de experiências para os beneficiários de Organizações da Sociedade Civil (OSC). Nesta edição, o encontro teve como temática a Liderança Feminina. A equidade de gênero é uma das características da nossa comunidade, visto que mais de 65% das pessoas são mulheres”, comenta William Ruiz, gerente de Projetos Sociais do INW.

Sócia da filial de Manaus, Karem Corrêa é voluntária no comitê do INW e afirma que ter participado da edição do projeto em Manaus foi muito gratificante. “Foram apresentadas várias histórias de vida e carreira para servirem de inspiração para a juventude presente. Sem sombra de dúvidas, foi uma experiência única e muito enriquecedora”, acrescenta.

Advogada da filial na capital amazonense, Laís Mota também é voluntária no projeto e garante que é super importante fazer parte da experiência. “Este projeto me proporcionou uma experiência edificante, pois pude desenvolver habilidades valiosas, além de ter sido possível sentir uma sensação gratificante de ter contribuído de forma positiva para a comunidade”, ressalta.

Educação para cidadania

O INW é uma organização sem fins lucrativos, que atua pela democratização de oportunidades e a mitigação das desigualdades sociais existentes no país. Além do projeto “Líderes que Inspiram”, o Instituto impulsiona outras ações sociais. Recentemente, o INW e a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) firmaram parceria para o desenvolvimento do projeto “Educação para a Cidadania Global para o Estado de Direito: apoiando uma cultura de legalidade e respeito aos direitos humanos”.

Assinado pela representante da Unesco no Brasil, Marlova Jovchelovitch Noleto, e pela fundadora e presidente do Instituto, Anne Wilians, o acordo tem como objetivo fomentar e transformar a educação, por meio do apoio e incentivo à população de comunidades vulneráveis nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, em especial nos estados Amazonas, Pará, Pernambuco e Roraima.

“Ficamos muito honrados em realizar essa parceria com a UNESCO, cujo foco está no desenvolvimento de ações educativas que visam fortalecer o estado de direito e combater à desigualdade de gênero”, comenta Anne Wilians.

Com duração de cinco anos, as ações se concentrarão em três eixos principais: cultura da legalidade, papel da educação na promoção do estado de direito e redução das desigualdades de gênero.

*Com informações da assessoria