Sebrae inaugura ponto de atendimento no Shopping São José, em Manaus

Serão oferecidos no local os serviços de consultorias, orientações técnicas e capacitações para apoiar o desenvolvimento das micro e pequenas empresas da região e entorno.

Os empreendedores da Zona Leste de Manaus ganharão um ponto de atendimento do Sebrae Amazonas mais perto de casa. A partir desta terça-feira (25), eles terão acesso a orientação e capacitação em loja do Shopping São José, no primeiro piso. A primeira programação de atividades oferecerá palestra e três oficinais, sendo duas delas gratuitas.

Para atender a região que representa mais de 21 mil negócios na cidade de Manaus, o Sebrae oferecerá no local os serviços de consultorias, orientações técnicas e capacitações para apoiar o desenvolvimento das micro e pequenas empresas da região e entorno.

“É mais uma opção para que o empreendedor amazonense possa tirar suas dúvidas, se formalizar, se capacitar e expandir seus negócios”, reforçou a diretora superintendente do Sebrae Amazonas, Ananda Carvalho. “Com o ponto Sebrae no Shopping São José, estamos ampliando o acesso dos empresários daquela região aos nossos serviços “.

O Shopping São José fica na Avenida Cosme Ferreira, n° 4.605, Bairro São José Operário. Mais informações sobre o Sebrae e seus programas podem ser consultadas via telefone ou whatsApp pelo 0800-570-0800.

Programação de Inauguração

Palestra – Regularização e capacitação financeira – 10h30-12h

Oficina – Design de sobrancelha – 13h30-15h

Oficina – Maquiagem para festas – 15h30-17h

Oficina – Automaquiagem para ambiente de trabalho – 18h30-20h

