Centro de ensino de Manaus reforça ações de segurança no trabalho durante “Abril Verde”

Manaus (AM) – Em memória às vítimas de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, nesta sexta-feira (28), é comemorado o Dia Mundial da Segurança e da Saúde no Trabalho. A data foi criada para chamar atenção para a importância de oferecer um ambiente seguro e saudável aos trabalhadores. Em alusão à data, o Centro de Ensino Literatus reforça as ações da campanha Abril Verde, buscando capacitar os alunos no curso Técnico em Segurança do Trabalho.

“Nos dias 27 e 28 realizaremos uma programação totalmente dedicada ao Abril Verde, com palestras, discussões sobre casos e estatísticas, e até produção de maquetes que irão reproduzir ambientes seguros aos trabalhadores da construção civil, indústria, atividade portuária, mineração e plataforma de petróleo”, informou a mantenedora do Literatus, Elaine Saldanha.

Ações como estas, segundo Elaine, são fundamentais para que os alunos da instituição cheguem ao mercado capacitados para realizarem o reconhecimento, avaliação e controle dos riscos presentes no ambiente de trabalho, e, consequentemente, reduzir o número de acidentes de trabalho.

Entre os especialistas que estão palestrando está Maria Jefres, engenheira de Segurança do Trabalho que irá abordar o mesmo assunto do livro em que é co-autora, “O sexto risco: Quando as relações de trabalho adoecem a mente”.

Maria avalia que é fundamental que a saúde e segurança física e emocional dos colaboradores sejam prioridades nas empresas. Uma das primeiras consequências disso é uma queda expressiva no número de afastamentos que costumam ocorrer em função de problemas ocorridos na empresa. Além disso, há o aumento do ganho na produtividade e desempenho das equipes.

Em números

Segundo dados do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho divulgados no início deste mês, somente no ano passado, foram mais de 148 mil concessões de benefícios previdenciários para acidentados e 6,5 mil de aposentadoria por invalidez.

Em 2022, houve 612,9 mil notificações de acidentes de trabalho. O número de óbitos provocados por esses acidentes chegou a 2,5 mil, o que representa um aumento de 22% em relação ao ano anterior.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Nordestinos relatam trabalho análogo à escravidão nas vinícolas Salton e Aurora