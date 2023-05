UNICEF e Grupo RaiaDrogasil se unem para ampliar programa voltado para saúde mental de adolescentes

O Grupo RaiaDrogasil (RD) vai apoiar a iniciativa Pode Falar, do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF). Trata-se de um canal de ajuda virtual em saúde mental e bem-estar criado para adolescentes e jovens entre 13 e 24 anos.

O projeto, que já teve mais de 50 mil acessos, oferece escuta empática sem julgamentos, por meio de um chat que funciona pelo número de WhatsApp (61) 99660-8843 ou pelo site www.podefalar.org.br, de forma anônima e gratuita. Além do atendimento humano, disponível de segunda à sábado das 8h às 22h na sessão “Quero Falar”, a plataforma inclui materiais sobre saúde mental numa outra sessão chamada “Quero me cuidar”, e ainda há a possibilidade de ler e deixar depoimentos sobre como superar situações adversas na área de saúde mental em uma sessão “Quero me inspirar”.

O UNICEF vai ampliar a capacidade de atendimento do canal, com o apoio da RD, focando as regiões Norte e Nordeste. Além disso, vai produzir materiais sobre competências socioemocionais para adolescentes e jovens; fortalecerá redes de apoio em saúde mental de adolescentes; atuará junto a profissionais de diversas áreas que trabalham com adolescentes e jovens (saúde, educação e assistência social, entre outras); e realizará um advocacy junto à gestão pública para fortalecer as políticas públicas em saúde mental por meio de uma abordagem intersetorial e multidisciplinar.

A iniciativa tem dois grandes objetivos. O primeiro é impactar 100 mil adolescentes e jovens, acessando a plataforma Pode Falar. O segundo é aumentar a capacidade de acolhimento humano do Pode Falar e treinar 500 profissionais em primeiros socorros emocionais.

“A adolescência é um período crucial para o desenvolvimento e manutenção de hábitos sociais e emocionais importantes para o bem-estar mental. A internet e a tecnologia têm um papel fundamental na vida de meninas e meninos, e assim, o Pode Falar usa isso para criar um espaço de escuta acolhedora, sem julgamento e anônima para esse público, em momentos de crise. Nele também é possível acessar materiais de apoio, informações e serviços”, explica Gabriela Mora, oficial de Desenvolvimento e Participação de Adolescentes do UNICEF.

O cuidado com a saúde mental está entre as preocupações de meninas e meninos brasileiros. É o que revela uma pesquisa realizada pelo UNICEF e o Ipec em agosto de 2022, com crianças e adolescentes de 11 a 19 anos. 80% dos estudantes de escolas públicas entrevistados dizem que é necessário que a escola ofereça atendimento de profissionais para apoio psicológico aos estudantes. E 74% pedem espaços em que eles possam falar sobre os sentimentos.

“O objetivo da RaiaDrogasil é ser, até 2030, o grupo que mais contribui para uma sociedade mais saudável por meio do cuidado com a saúde integral em todos os momentos da vida. A parceria com o UNICEF no projeto Pode Falar está totalmente alinhada com o nosso compromisso social. O apoio a esta iniciativa é uma forma de ampliar nosso cuidado com as pessoas por meio da atenção à saúde mental e o bem-estar emocional de jovens e adolescentes”, comenta Maria Izabel Toro, Gerente de Investimento Social na RaiaDrogasil.

Pode Falar

O Pode falar, canal de ajuda virtual em saúde mental e bem-estar para adolescentes e jovens de 13 a 24 anos, oferece materiais, testemunhos e ajuda de profissionais, que atendem de forma anônima e gratuita por meio de um chatbot, que pode ser acessado pelo site podefalar.org.br ou pelo WhatsApp (61) 99660-8843. O Pode falar possui três sessões. Na primeira, “Quero me cuidar”, os usuários encontram materiais com orientação para o autocuidado. Na segunda, “Quero me inspirar”, deixam depoimentos sobre como superaram situações difíceis. E a sessão “Quero falar” direciona para o atendimento humano via chat, ofertada por pessoas formadas para trabalhar com as adolescências e juventudes num modelo multidisciplinar.

Sobre o UNICEF

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) trabalha em alguns dos lugares mais difíceis do planeta, para alcançar as crianças mais desfavorecidas do mundo. Em 190 países e territórios, o UNICEF trabalha para cada criança, em todos os lugares, para construir um mundo melhor para todos. Saiba mais acessando o site oficial e acompanhe as ações da organização no Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e LinkedIn.

*Com informações da assessoria

