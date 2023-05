Hapvida perde processo e vai pagar R$ 15 mil a paciente

Manaus (AM) – O tribunal da Justiça do Amazonas (TJAM) rejeitou recurso da operadora de planos de saúde Hapvida e manteve a sentença de primeiro grau que determinou o pagamento da indenização de R$ 15 mil a paciente de Manaus, na Segunda Câmara Cível do TJAM. Na ação, o paciente alega que sofreu dano moral por atraso de cinco meses na realização de cirurgia, que foi remarcada por falta de material.

No 1º grau, o juiz Francisco Carlos Gonçalvez de Queiroz, da 14ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho, acatou as alegações do paciente, que sofria de lombalgia, que é quando uma pessoa tem dor na região lombar, ou seja, na região mais baixa da coluna perto da bacia, e teve sua cirurgia adiada por diversas vezes, mesmo após ter sido marcada em data específica.

A Hapvida declarou na ocasião, que devido a falta de material cirúrgico teve que remarcar o procedimento do homem, que mesmo realizado, processou o plano de saúde por danos morais, pelo atraso.

A advogada, palestrante e professora universitária, Dra. Denise Coêlho, declarou ao Em Tempo que a ação da empresa de planos em remarcar a cirurgia, pela falta de equipamento atesta a prestação de um serviço que causa danos ao direito do consumidor.

“A falha do hospital, atesta a prestação de um serviço com defeito, impondo-se a sua responsabilização pelo dano causado ao paciente. Configurando desta forma, a falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3º, da Lei n.º 8.078 /90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos morais causados ao consumidor (paciente)”, disse a advogada.

Segundo Coelho, uma vez que a situação suportada pelo paciente extrapola a esfera do desagrado cotidiano, quebrando a expectativa devido o atraso do prestador de serviços para marcar o procedimento gera maiores danos ao consumidor.

“Uma vez que uma demora excessiva pode comprometer o momento de compensação clínica do consumidor, ensejando a possibilidade de gerar dano moral pelos enormes dissabores e dificuldades trazidos”, afirmou.

O magistrado considerou que pelo tempo decorrido, sofrimento causado e falha da cobertura do tratamento que implicava no fornecimento, pelo plano de saúde, não apenas profissional qualificado e do local, mas o fornecimento do material, houve responsabilidade da empresa e dever indenizar.

“A demora de quase cinco meses para a realização do procedimento cirúrgico resultou em impacto emocional para o paciente, não apenas devido aos transtornos causados pela readequação da rotina e compromissos para a nova data da cirurgia, mas também pelo prolongamento do seu sofrimento e a possibilidade de piora das sequelas ou até mesmo comprometimento da eficácia do tratamento. Diante disso, o dano moral é incontestável”, afirmou o juiz.

Até o fechamento desta matéria, a Hapvida não respondeu o contato da equipe de reportagem do Em Tempo.

