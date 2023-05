Processo

Deolane processa o Google para não ser relacionada à palavra “bafuda”

O termo viralizou durante a participação de Deolane Bezerra em A Fazenda 14 por, supostamente, ter mau hálito. O juiz negou a liminarDurante a participação em A Fazenda 14, Deolane Bezerra foi chamada de "bafuda" por Deborah Albuquerque por, supostamente, ter mau hálito. Entretanto, quase seis meses depois do fim da atração da Record, a advogada entrou na Justiça contra o Google para não ser associada à expressão.