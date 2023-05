Supermercados DB é denunciado por venda de carne podre em Manaus

A suspeita é que essa seja uma prática comum entre as redes do supermercado

Manaus (AM) – A rede de Supermercados do DB passou por um escândalo, que deixou clientes revoltados nesta sexta-feira (19). A rede consolidada no mercado Amazonense está no centro de uma polêmica envolvendo a comercialização de carnes, que desafiam normas da vigilância sanitária.

Uma cliente, que preferiu não ser revelada, na quinta-feira (18), testemunhou uma cena no mínimo revoltante, ao percorrer os corredores do estabelecimento onde se deparou com amostras de carne desembaladas e expostas fora da refrigeração, com sinais de decomposição.

De acordo com a mesma, o odor pútrido e a coloração escura eram indicadores de que as carnes estavam fora do prazo de validade e impróprias para o consumo. E para a surpresa da mesma, os alimentos estavam sendo normalmente vendidas aos clientes. A cliente revoltada fez o registro e procurou o gerente do estabelecimento, mas antes que pudesse expor a situação foi impedida pela filha, que teve a preocupação que a mãe fosse taxada de ‘barraqueira’ no local.

As denúncias não são apenas para uma das unidades do Supermercado DB. A suspeita é que na unidade Ponta Negra, situações envolvendo práticas de vendas de carnes vencidas também sejam recorrentes.

A suspeita é que essa seja uma prática comum em todas as unidades da rede e deixa um alerta para os clientes que confiam na qualidade dos produtos adquiridos nos Supermercados DB. Nas redes sociais, após a divulgação de denuncias sobre o supermercado, clientes se manifestaram com revolta.

O Em Tempo tentou entrar em contato com a assessoria da rede de Supermercados DB, mas após se identificar como equipe de reportagem, não obtiveram mais respostas.

