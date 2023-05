Comunicação’ é ponto crucial para o empreendedor de sucesso

Sócio do Nelson Wilians Advogados e Embaixador do G4 Club no Amazonas, o advogado Sergio Vieira aponta o que é necessário para crescer, se destacar e se manter firme no mercado

Em um cenário cada vez mais competitivo, o diferencial entre um empreendedor bem-sucedido e aquele que tem dificuldades em se estabelecer e evoluir no mercado pode ser o desenvolvimento de uma habilidade fundamental da espécie humana: a comunicação. É o que acredita e destaca o advogado Sergio Vieira, sócio-diretor do Nelson Wilians Advogados (maior escritório de advocacia da América Latina) e Embaixador do G4 Club no Amazonas (comunidade composta por empresários de todo país).

“A comunicação é o ponto crucial. É a base de tudo, já que ninguém vive sozinho. Então, é essencial às empresas uma comunicação interna de alinhamento com as pessoas sobre os propósitos a serem buscados, o passo-a-passo para atingi-los e, principalmente, o relacionamento com o mercado, fazendo o benchmarking, que é uma pesquisa de mercado e da concorrência”, detalha.

Sergio também afirma que uma comunicação efetiva passa por uma escuta ativa. De acordo com ele, o empreendedor precisa estar disposto a ouvir críticas construtivas. “É exatamente com as críticas construtivas que se apontam os defeitos para buscar melhorias. Por isso, o empreendedor precisa ter uma escuta ativa. É escutar sem reagir, sem achar que é pessoal, sem achar que é pejorativo”, explica o advogado.

Para ele, o empreendedor precisa provocar o mercado e não acreditar que só existe uma opinião absoluta. Resumindo, é necessário ouvir mais, falar menos e trabalhar com afinco.

Benefícios da comunicação efetiva

Com uma comunicação eficaz, pode-se analisar se o negócio está suprindo as necessidades do consumidor. Sergio destaca que os benefícios da prática são os mais variados possíveis. “Você consegue entender se está bem posicionado no mercado ou não, se seu produto tem aceitação, se é algo que gera desejo de consumo, se é um produto que tem recorrência de compra ou se o mercado compra uma vez só. Além disso, consegue saber se a sua qualidade está acima dos concorrentes, se seu prazo de entrega e atendimento são bons ou ruins. Portanto, é necessário praticar e buscar o feedback e como foi a experiência de compra do cliente”, orienta.

Outro fator que ajuda o empreendedor a se estabelecer no mercado é voltado ao pós-venda. O especialista alerta os gestores para o relacionamento com os consumidores, que é uma das formas de comunicação efetiva.

“É importante saber como foi a entrega do produto, se o cliente gostou, se deseja tirar alguma dúvida, se tem interesse em adquirir outros produtos e serviços da sua empresa. É preciso saber como você pode melhorar a sensação de entrega e de valor. Colocar o cliente, como de fato ele merece, é o ponto central. O objetivo é entender como atender melhor e gerar mais valor”, completa.

Vieira lembra ainda que a comunicação traz benefícios não somente à área profissional, mas também à pessoal. Para ele, a comunicação ajuda o gestor a criar laços com outros empreendedores, cria alianças de mercado e, principalmente, ajuda a organizar ideias e explicá-las com clareza a quem quer que seja.

“Com uma boa comunicação interna, o gestor não precisa se preocupar em ter de explicar tudo novamente à sua equipe. Pelo contrário, uma vez dito com clareza, ganha-se tempo e resultados. Os grandes empreendedores não precisam viver isolados como lobos solitários. Eles, na verdade, são ótimos líderes por se comunicarem com suas equipes e assim desempenharem ótimos ou excelentes resultados”.

*Com informações da assessoria

