Golpe do empréstimo: Saiba como se proteger

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) emitiu nesta semana um alerta sobre o golpe do empréstimo falso que vem sendo praticado por criminosos causando prejuízo financeiro para as vítimas. Fazer um empréstimo pessoal online é uma alternativa prática para quem deseja pedir crédito sem sair de casa ou conversas constrangedoras. Porém, alguns cuidados precisam ser tomados para que você não caia em golpes e acabe perdendo dinheiro.



Segundo pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil, mais de 8 milhões de brasileiros foram vítimas de golpes financeiros em 2022. Para que você não seja mais uma vítima, a Provu , fintech especializada em meios de pagamentos e crédito pessoal, traz cinco passos que devem ser tomados para pedir empréstimo com segurança.

1. Nunca faça depósito antecipado

Caso você encontre alguma oferta interessante, mas que esteja pedindo dinheiro antecipado para liberar o empréstimo, saiba que isso é crime. Nenhuma instituição financeira séria irá solicitar dinheiro antes de conceder crédito. Pela lei, qualquer tipo de taxa ou cobrança será feita nas parcelas do seu empréstimo e nunca antes do seu depósito.

2. Verifique o site e canais digitais da empresa

Preste muita atenção à reputação da empresa, verificando o URL do site e se ele tem certificado de segurança, que é um cadeado do lado esquerdo do link da página. Além disso, cheque canais como Reclame Aqui e as próprias redes sociais, que devem ter selo de verificação. A legislação nacional determina que somente instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central podem fornecer empréstimos. Por isso, busque o CNPJ da empresa e a sua data de inscrição no site da Receita Federal, que mostrará as informações da empresa e a situação cadastral.

3. Desconfie de ofertas atraentes demais

Cuidado com quem chega te oferecendo crédito. Quanto mais atraente for a oferta, maior a chance de golpe. Achou uma oferta com juros muito abaixo do mercado? Muito cuidado! Ofertas distantes da realidade de mercado e fora dos canais oficiais da empresa são um forte indicativo de golpe.

4. Não faça pagamento em conta de pessoa física

Fique atento ao boleto. Independentemente da modalidade de crédito, um boleto verdadeiro está sempre em nome de pessoa jurídica. Não aceite pagar as parcelas do empréstimo em contas de pessoas físicas. Nenhuma instituição séria utiliza conta de pessoa física para receber um pagamento.

5. Não confirme ou repasse seus dados pessoais e bancários

Muitas vezes, criminosos entram em contato com as vítimas por telefone, WhatsApp ou e-mail pedindo para confirmar ou repassar dados pessoais e bancários. Nunca passe essas informações a alguém que entre em contato com você, a menos que você tenha a certeza de que essa pessoa representa uma empresa séria.

Marcelo Ramalho, CEO da Provu, alerta que as facilidades tecnológicas aumentam as possibilidades de golpes e as quadrilhas aproveitam que as pessoas estão precisando de dinheiro para aplicar golpes com a promessa de liberação de crédito fácil.

“Sabemos que é difícil resistir à tentação de ofertas atraentes de crédito fácil quando estamos passando por algum problema financeiro, mas agir no desespero pode tornar as pessoas mais vulneráveis e suscetíveis a cair em golpes. Por isso, é importante manter a calma, verificar as informações, e pesquisar a fundo as melhores opções para solicitar um empréstimo e conseguir pagar suas dívidas com segurança”, completa.

Sobre a Provu

A Provu é a fintech que vive o Brasil e o sonho dos brasileiros. Nasceu com o propósito de revolucionar o acesso ao crédito e amparar os clientes com soluções financeiras para que possam realizar seus planos, saírem de dívidas abusivas e consigam ter poder de compra. A fintech conta com um time de 300 profissionais espalhados por todo o Brasil e já atendeu mais de 140 mil clientes, oferecendo mais de R$ 940 milhões em crédito. Atualmente a empresa conta com dois produtos: Provu Empréstimo Pessoal oferece crédito entre R$ 2,5 mil e R$ 50 mil de forma 100% digital, sem garantias e com taxas justas e personalizadas. Já o Provu Boleto Parcelado é ideal para os lojistas que podem oferecer aos seus clientes mais uma forma de pagamento. Isso ajuda na conversão de novos clientes e a aumentar o tíquete médio de compras. Com ele o consumidor compra um produto e paga em parcelas via boleto e o lojista recebe o valor total da compra, sem tarifas ou taxas.

*Cm informações da assessoria

