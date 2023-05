Festival Folclórico do Amazonas 2023: Celebração tradicional e cultural atrai milhares de pessoas em Manaus

Manaus (AM) – O aguardado Festival Folclórico do Amazonas está prestes a iniciar sua 65ª edição no Centro Cultural Povos da Amazônia, antiga bola da Suframa, no período de 11 a 25 de junho, das 19h às 23h. Com uma expectativa de público de mais de 100 mil pessoas durante os 15 dias de festival, o evento promete encantar os visitantes com suas manifestações folclóricas únicas.

Reconhecido como uma das festas mais tradicionais da cidade de Manaus, o festival é destaca importância na preservação da cultura e nas comemorações que ocorrem no mês de junho em todo o Brasil. A festividade é uma homenagem aos três santos populares, Santo Antônio, São Pedro e São João.

Para o diretor-presidente da Manauscult, Osvaldo Cardoso, o evento deste ano traz uma programação ampla graças ao trabalho unificado das secretarias.

“Ninguém faz nada sozinho e o apoio das secretarias municipais é imprescindível para o êxito do evento, que vai movimentar toda a cadeia produtiva da cidade. No local, além das apresentações dos grupos folclóricos, teremos parques gastronômicos e de diversões, além de artesanato. E não podemos esquecer dos preparativos para essa grande festa, que começa nas comunidades com a confecção das indumentárias e alegorias”.

Desde 1957, o Festival Folclórico do Amazonas reúne as manifestações folclóricas presentes nos bairros de Manaus e tem a participação especial dos bois Garanhão, Brilhante e Corre-Campo.

O festival inicialmente acontecia no centro da capital amazonense, onde hoje está localizado o Colégio Militar. Após 1979, com a instalação do colégio, ele foi realizado no parque Amazonense, no estádio da Colina e no antigo estádio Vivaldo Lima, o Vivaldão.

Mas foi na praça Francisco Pereira da Silva, mais conhecida como “bola da Suframa”, que o evento ganhou força e se tornou ainda mais conhecido na cidade. Mais tarde foi criado o Centro Cultural Povos da Amazônia, que, atualmente, abriga a festa .

Origem das comemorações

Os festejos juninos têm origem pagã, o que significa que não estão atrelados a movimentos cristãos, e sim ao dia mais alto do Sol no momento pré-gregoriano na Europa, quando se comemorava o êxito nas colheitas e safras em que o povo garantia seus alimentos. Porém, com o advento do Cristianismo, a comemoração teve adaptações e transferiu os cultos para figuras consideradas santas pela igreja católica.

Os festejos começam no dia 12 de junho, véspera do dia de Santo Antônio, e encerra no dia 29 de junho, dia de São Pedro, já os dias 23 e 24, são dias de São João.

Programação

Arraial da Alegria 2023 – Vai contar com shows gratuitos, quadrilhas e barracas de comida, em Manaus. A tradicional festa junina ocorre no Shopping ViaNorte, localizado na Avenida Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, bairro Monte das Oliveiras, entre os dias 2 e 25 de junho, sempre de sexta-feira a domingo, das 17h à meia-noite.

Dr. Thomas na Roça – Ocorre no dia 1° de junho a partir de 16h30 na Fundação Doutor Thomas, n°798, bairo Nossa Senhora das Graças. A entrada é gratuita.

Arraiá du Rios 2023 – Acontece no dia 3 de junho, das 18h às 6h no Atlético Rio Negro Clube, centro de Manaus. O evento conta com a participação de João Paulo Vaqueiro, bandas 100%, Meu Xodó, Na pegada e muito mais. Mais informações podem ser obtidas através do (92) 98195-4390.

Arraial do Axerito 2023 – Em véspera de feriado, o evento acontece no dia 7 de junho na Arena da Amazônia.

