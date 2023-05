Indígena de 15 anos é apreendido suspeito de matar o próprio pai em Eirunepé

Eirunepé (AM) – Um adolescente indígena, de 15 anos, foi apreendido, no domingo (28), suspeito de matar o pai, de 48 anos, com golpes de faca no pescoço, no município de Eirunepé (a 1.160 quilômetros de Manaus). Conforme a investigação policial, o crime aconteceu após o homem proibir o adolescente de ingerir bebidas alcoólicas.

De acordo com o investigador de polícia Gonzaga Rezende, gestor da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Eirunepé, o fato aconteceu no dia 25 de abril deste ano, na rua do Aterro, bairro de Fátima, no município do Amazonas.

“A suposta motivação do crime teria sido a recusa do genitor do adolescente em deixá-lo ingerir bebidas alcoólicas. Sendo assim, ele se revoltou, pegou uma arma branca e desferiu vários golpes no pescoço da vítima, que foi a óbito ainda no local”, explicou.

Conforme o gestor, a apreensão do adolescente ocorreu após os policiais civis e militares tomarem conhecimento acerca da sua localização.

“Fomos ao local e, ao nos avistar, ele tentou empreender fuga, porém conseguimos alcançá-lo e apreendê-lo. O conduzimos à delegacia para os procedimentos e, em paralelo, requeremos à Justiça a transferência dele para uma unidade socioeducativa de Manaus. A decisão foi acatada pela juíza Lídia de Abreu Carvalho da Comarca de Eirunepé”, falou.

Procedimentos

O adolescente foi transferido para o Centro Socioeducativo Assistente Social Dagmar Feitosa, situado no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste, onde cumprirá medidas socioeducativas, a pedido do Ministério Público, ele permanecerá à disposição do Juizado Infracional.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Domingo Sangrento: Diversos homicídios na capital amazonense

De mãos atadas, homem é encontrado morto em mata da região Norte de Manaus

Idosa é presa por matar o marido envenenado, esquartejar e jogar restos em rodovia no MS