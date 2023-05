Após dar soco em idosa de 70 anos, policial militar é afastado das ruas; veja vídeo

São Paulo (SP) – O policial militar (PM) Kleber Freitas da Silva, de 40 anos, foi afastado das ruas após ser flagrado dando um soco em uma idosa de 70 anos, em Igaratá, município do interior de São Paulo.

A confusão começou por causa de uma briga entre vizinhos, na terça-feira (30). Em depoimento, Kleber e seu parceiro, o também soldado Thiago Alves de Souza, 36, afirmaram terem sido acionados para atender um caso de desentendimento familiar devido à demarcação entre propriedades rurais.

Após separarem uma briga entre irmãos, os policiais imobilizaram um homem no chão e segundo as imagens, é possível ver a idosa se aproximando e dando um tapa no rosto de policial. Logo em seguida, Kleber se vira e dá um soco no rosto da mulher.

O soldado ainda ameaça sacar uma arma, mas desiste. Ao perceber que está sendo filmado, o policial tenta pegar o celular que está gravando a confusão, mas é impedido.

Um inquérito policial militar foi instaurado para apurar o ocorrido, incluindo a agressão contra a idosa.

Kleber Freitas foi afastado das ruas, conforme a Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo.

🚨 Idosos agredidos com socos e pontapés por policiais militares da @PMESP, em São Paulo. Uma das vítimas, uma mulher de 70 anos, foi agredida com um soco no rosto. pic.twitter.com/VMYI0BVj8r — Douglas Protázio (@douglasprotazio) May 31, 2023

