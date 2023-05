“Viiixe Manaus 2023” reúne seis super atrações na Arena da Amazônia

Manaus(AM) – A Arena da Amazônia vai ficar pequena no próximo dia 10 de junho, quando recebe, pela segunda vez, o Festival Viiixe – Forró e Piseiro, um sucesso absoluto na capital amazonense em 2022, e que pomete não ser diferente este ano.

Faltando 15 dias para o evento, os ingressos de todos os setores estão perto do fim, provando que o forró domina as paradas de sucesso ao longo dos anos. Hoje, o público vê surgir e ‘explodir’ o piseiro, uma variação do ritmo mais tradicional do Nordeste.

Este ano, o Viiixe Manaus recebe seis super atrações no palco: João Gomes, Zé Vaqueiro, Xand Avião, Vitor Fernandes, Nattan e, estreando em solo amazonense, a dupla Iguinho & Lulinha.

Viiixe Manaus recebe seis super atrações no palco Foto: Divulgação

Ingressos e setores

Os clientes da Fábrica de Eventos têm a oportunidade de adquirirem seus ingressos nos pontos físicos ou virtualmente.

Os bilhetes de entrada para o Festival são vendidos nas centrais Oba Ingressos, localizados nos shoppings Millenium ou Manauara, além do site BaladApp.

Confira os valores dos ingressos abaixo:

Pista Piseiro (3º lote): R$ 80;

Área VIP Arrocha (5º lote): R$ 290, com Open Bar incluso até às 3h;

Camarote Forrozão: R$ 340;

Extra VIP Viiixe: R$ 610, com Open Bar incluso até o final da festa, além de Open Food até às 4h.

Viiixe pelo país inteiro

Com um line-upgrade de respeito, o Festival Viiixe é sucesso de público por onde passa. Antes de pousar em Manaus, o evento passou por São Paulo, Fortaleza, São Luiz, Recife e Salvador.

Faixas como “Meu Pedaço de Pecado”, “Amor de Fim de Noite” e “Vou Falar Que Não Quero” dominaram as paradas de sucesso e as redes sociais nos últimos tempos. E é claro que no repertório não faltam estas e tantas outras músicas que estiveram como as mais tocadas nas plataformas de streaming.

*Com informações da assessoria

