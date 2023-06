Seis bairros de Manaus ficarão sem energia nesta segunda-feira; confira a lista

Manaus (AM) – Os moradores de seis bairros e três ramais de Manaus devem se preparar para ficarem sem energia, nesta segunda-feira (4). A paralisação do serviço ocorrerá devido uma manutenção programada da concessionária de energia elétrica.

Os bairros que ficaram sem energia são os seguintes:

Monte Das Oliveiras – Rua Pena Dourada, entre as ruas Juruena e Folha Verde. Viver Melhor III, das 12h às 13h30.

Novo Aleixo – Travessa Andrade Murici, conjunto Vila Rica, das 9h às 16h.

Parque Dez de Novembro – Rua Saga, das 8h30 às 14h e Rua Misushiro, condomínio Flex, das 15h às 17h.

Jorge Teixeira – Ramal do Ipiranga com Ramal do Ipiranguinha, João Paulo 2, das 9h às 16h.

Cidade Nova – Rua Beija-Flor e adjacências, das 8h20 às 15h30 e Rua Tapaiu, rua Águas de São Pedro e adjacências, das 8h20 às 16h e Rua Margarida Africana e adjacências, das 8h20 às 16h, Rua três, das 8h30 às 11h e Rua Judá com avenida Camapuã. Nossa Senhora de Fátima, das 14h às 16h.

Planalto – Rua 13, rua 14, rua 16, rua 17, rua 18, rua Goiânia e adjacências, conj. Jardim Versales I e adjacências, das 8h20 às 16h.

Rural – Ramal do Bom Destino, das 9h às 10h30.

Rural – Ramal da Cooperativa, das 11h às 12h.

Rural – Ramal Diamante do Norte, das 13h às 15h.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Parabólica tradicional deixará de funcionar: saiba o que fazer para não ficar sem sinal de TV

Draga de garimpo invade Áreas Protegidas no interior do Amazonas e revolta população

Vídeo: Preguiça tenta atravessar avenida de Manaus usando os fios elétricos