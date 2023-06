Manaus realiza esquenta da 23ª Parada do Orgulho LGBTQIAP+

Manaus (AM) – O esquenta da 23ª edição da Parada do Orgulho LGBTQIAP+ de Manaus, ocorre neste domingo (4), das 16h às 00h, na rua José Clemente, esquina com a avenida Eduardo Ribeiro, no Centro. O evento é o aquecimento para parada no mês de agosto, com o tema “Colorindo Manaus com as cores da Diversidade”.

O evento desde domingo terá mais de 15 atrações, dentre eles o tradicional concurso para a escolha das personalidades da Parada LGBTQIAP+ 2023.

O line-up promete unir alegria e diversão à mensagem de conscientização, onde todos os públicos são bem-vindos, independentemente de gêneros.

Atrações

• Lésbica da Parada

• Gay da Parada

• Travesti da Parada

• Homem Trans da Parada

• Mulher Trans da Parada

• Drag Oficial da Parada

• Show de Drag Queens

• Bandas Musicais

• DJs

• Covers

• Grupos de Danças

