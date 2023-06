Arraial do CSU do Parque 10 começa nesta sexta-feira (9)

O tradicional Festival Folclórico do Centro Social Urbano (CSU) do Parque Dez, inicia nesta sexta-feira (9) e vai até o dia 9 de julho, a partir das 18h. Barracas com comidas típicas, parque de diversão, atrações musicais, entrada gratuita, todos os preparativos já estão sendo finalizados e prometem entreter os visitantes da capital.

De acordo com a comissão organizadora do arraial, este ano, o Festival Folclórico do CSU contará com dois palcos para as apresentações.

“Em um palco, ocorrerão as apresentações das danças folclóricas e, no outro, as atrações musicais. Como sempre, um evento com toda infraestrutura para a família amazonense sentir-se acolhida e com diversão para todos”, informou a organização.

Além das danças folclóricas, dentre as atrações confirmadas para o primeiro final de semana, estão: Nathalia Lima, Forró Já Kero, Kayza Marques, Forró Genial, Léo Cristian e Forró Xotezim.

Ao todo, cerca de 60 atrações musicais e mais de 80 danças devem subir aos palcos do 42° Festival Folclórico do CSU do Parque Dez.

