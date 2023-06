Prefeitura realiza caminhada alusiva ao Dia Internacional de Combate ao Trabalho Infantil nesta segunda

Ação faz parte do cronograma de atividades da “Campanha de Enfrentamento à Exploração do Trabalho Infantojuvenil nas Ruas de Manaus”

Manaus (AM) – Em celebração ao Dia Internacional de Combate ao Trabalho Infantil, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), realiza, nesta segunda-feira, 12, uma caminhada alusiva à data, reunindo servidores e outros parceiros para sensibilizar a população manauara quanto ao tema, a partir da divulgação de material informativo e canais de denúncia.

A ação, que também faz parte do cronograma de atividades da “Campanha de Enfrentamento à Exploração do Trabalho Infantojuvenil nas Ruas de Manaus”, será realizada no bairro Colônia Antônio Aleixo, zona Leste, com concentração às 7h30, no campo do bairro da Fé, localizado na travessa Getúlio Vargas, próximo à escola estadual Manuel Antônio de Souza.

Sobre a campanha

Com mais de 20 secretarias, entidades e órgãos parceiros, a “Campanha de Combate à Exploração do Trabalho Infantil nas Ruas de Manaus” é a maior já desenvolvida pela Prefeitura de Manaus no combate ao trabalho infantil e uma das mais importantes campanhas socioassistenciais já desenvolvidas pelo poder público municipal.

