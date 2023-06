Venda geral para shows de Taylor Swift inicia nesta segunda-feira

Cantora tem três shows programados no país

A venda de ingressos para o show da cantora norte-americana Taylor Swift começará nesta segunda-feira (12), às 10h, no site do Tickets for Fun e nas bilheterias oficiais.

Durante a última semana, duas pré-vendas foram feitas para os fãs. A primeira foi destinada ao público que garantiu ingressos para a tour Lover, que aconteceria em 2020, mas foi cancelada devido à Covid-19. A segunda foi voltada aos clientes do C6 Bank, que esgotaram os ingressos em 37 minutos.

O The Eras Tour no Brasil ocorrerá nos dias 18 de novembro, no Rio de Janeiro, e nos dias 25 e 26 em São Paulo.

Tabela de preço por setor para os shows no Rio de Janeiro

Pista Premium: R$ 950 Inteira / R$ 475 Meia-Entrada

Pista: R$ 650 Inteira / R$ 325 Meia-Entrada

Cadeira Inferior Leste: R$ 750 Inteira / R$ 75 Meia-Entrada

Cadeira Inferior Oeste: R$ 750 Inteira / R$ 75 Meia-Entrada

Cadeira Superior Leste: R$ 480 Inteira / R$ 240 Meia-Entrada

Cadeira Superior Oeste: R$ 480 Inteira / R$ 240 Meia-Entrada

Tabela de preço por setor para os shows em São Paulo

Pista Premium: R$ 1.050 Inteira / R$ 525 Meia-Entrada

Cadeira Inferior: R$ 750 Inteira / R$ 375 Meia-Entrada

Cadeira Superior: R$ 500 Inteira / R$ 250 Meia-Entrada

Cadeira Inferior Norte A – Visão Parcial: R$ 480 Inteira / R$ 240 Meia-Entrada

Cadeira Inferior Norte B – Visão Parcial: R$ 480 Inteira / R$ 240 Meia-Entrada

Cadeira Superior Norte A – Visão Parcial: R$ 380 Inteira / R$ 190 Meia-Entrada

Cadeira Superior Norte B – Visão Parcial: R$ 380 Inteira / R$ 190 Meia-Entrada

🚨 THE ERAS TOUR: Taylor Swift anuncia turnê no Brasil em novembro. pic.twitter.com/tBhC9H5S96 — Portal Em Tempo (@emtempofb) June 2, 2023

