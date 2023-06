‘Cabaré Chinelo’ no Teatro Amazonas

Manaus (AM) – O “Cabaré Chinelo” chega ao Teatro Amazonas no dia 2 de julho. Em duas sessões, às 19h e 21h30, o elenco do Ateliê 23 vai contar a história de Mulata, Balbina, Antonieta, Soulanger, Felícia, Laura, Joana, Luiza, Enedina, Sarah, Maria e Gaivota, mulheres que viveram na Belle Époque manauara entre 1900 e 1920, vítimas de um esquema de tráfico internacional e sexual no período áureo da borracha.

Os ingressos antecipados para a segunda sessão estão disponíveis a partir de R$ 40 (inteira), na bilheteria do Teatro Amazonas e pelo Instagram (@atelie23). A classificação é 18 anos.

Sucesso de público desde a estreia, em novembro de 2022, os bilhetes para a 41ª apresentação do espetáculo esgotaram em dois dias. Segundo o diretor geral, Taciano Soares, os lugares na plateia foram vendidos em três horas e, com a sessão extra, a estimativa é receber mais de 1200 espectadores.

“A venda tão rápida de todos os ingressos proporcionou a abertura de uma segunda sessão, isso mostra a força do projeto feito por artistas do Amazonas e a necessidade que essa história seja contada para mais pessoas”, define o ator.

Em cena, Taciano Soares interpreta o Kafter. Ele destaca que o “Cabaré Chinelo” celebra dez anos de atuação do Ateliê 23.