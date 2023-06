Procurador que agrediu chefe no trabalho é absolvido pela Justiça

Demétrius Oliveira Macedo foi absolvido nesta sexta-feira (16) pela Justiça de São Paulo após ser acusado de agredir a chefe durante o expediente de trabalho, na Prefeitura de Registro (SP). Segundo a decisão judicial, Demétrius foi diagnosticado com esquizofrenia paranoide e ficará internado por pelo menos três anos.

A decisão é da 1ª Vara da Comarca de Registro, onde há o apontamento que Demétrius foi diagnosticado por cinco médicos diferentes sendo considerado inimputável, ou seja, quando a pessoa que não compreende a ilegalidade do próprio comportamento em razão de doença mental.

Demétrius agrediu Gabriela Samadello Monteiro de Barros, procuradora geral do município de Registro com socos e chutes dentro da prefeitura da cidade, em julho de 2022. Ele foi detido e, depois, internado em um hospital psiquiátrico após apresentar um comportamento de personalidade narcisista e combativa.

Relembre o caso

A procuradora-geral do município de Registro (SP) foi agredida pelo colega dentro da prefeitura, onde os dois trabalhavam, Gabriela Samadello Monteiro ficou com o rosto ensanguentado após levar socos e pontapés no dia 21 de junho de 2022.

A ação foi filmada por outra funcionária do setor. As imagens mostram o também procurador Demétrius Oliveira Macedo espancando a vítima (Veja o vídeo abaixo). Ele foi preso dias depois, na manhã de 23 de junho, em São Paulo. A Justiça havia determinado a detenção dele no dia anterior.

O procurador Demétrius Oliveira agridiu violentamente a procuradora Gabriela Samadello Monteiro em junho de 2022. pic.twitter.com/ettQgRSwOj — Portal Em Tempo (@emtempofb) June 16, 2023

*Com informações do g1

