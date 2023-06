Mateus Ribeiro emociona e público pede “bis” no Teatro Amazonas

Manaus (AM) – Cerca de 600 pessoas assistiram ao emocionante show O Rugido, neste domingo (18), no Teatro Amazonas. Estrelado pelo guitarrista Mateus Ribeiro, o evento contou com a presença de um público variado, entre crianças, jovens, adultos e idosos que, entre uma música e outra, aplaudia e ovacionava as melodias autorais do músico. Os pedidos de “mais um”, ao final da apresentação, resumiram o sucesso do projeto, que em breve estará disponível na versão em DVD.

“Essa apresentação tem um marco gigantesco na minha carreira, pois mostrou que a música instrumental tem sim um espaço dentro do coração das pessoas e O Rugido foi uma quebra de paradigmas. Lotar o Teatro Amazonas com músicas que não tem letra e o público aplaudindo e se emocionando foi pra mim algo que não tem preço”, disse Mateus Ribeiro.

Cerca de 600 pessoas assistiram ao emocionante show O Rugido Foto: Divulgação

Desde o fim do show, o artista tem recebido o feedback da plateia e comentários de quem se emocionou. “Saber que as músicas tocaram a alma é uma coisa que eu não sei descrever, é um sentimento maravilhoso, principalmente por ver que o resultado foi muito melhor do que eu esperava”, declara o guitarrista.

Minutos antes de iniciar o show, diversas pessoas tentaram adquirir os ingressos, que já estavam esgotados havia dias.

“Já fui várias vezes ao Teatro Amazonas e sei da dificuldade que é lotar aquele lugar, e ontem isso simplesmente aconteceu, então acredito que isso seja um sinal de que devo continuar”, revela o Mateus.

Os próximos passos agora do músico são o lançamento do seu single no próximo mês, além do DVD do show que aconteceu no Teatro Amazonas. “Minha carreira solo começou com o pé direito e acredito que O Rugido vai abrir muitas portas, principalmente para participação em festivais pelo país”, avalia Ribeiro.

O Rugido

O Rugido embalou o público do início ao fim Foto: Divulgação

Idealizado por Mateus Ribeiro, O Rugido embalou o público do início ao fim com influências de rock and roll, MPB e soul music. A funcionária pública Laís Gonçalves conta que saiu cedo de casa para encontrar as amigas no Largo São Sebastião e conferir o show.

Para ela, essa foi uma oportunidade para conhecer novos talentos da cena musical amazonense. “Vim para acompanhar minhas amigas e, não me arrependi, adorei o show do começo ao fim”, comenta a jovem.

Outra pessoa que aplaudiu a apresentação foi o músico alagoano Emerson Leal. “É importante que mais projetos culturais como esse façam parte do dia a dia da população. Além de valorizar os artistas, ainda incentivam novas gerações“, comentou.

Além de Mateus na guitarra, O Rugido contou com a participação de Lucas Pires no piano, Mykael Garcia no contrabaixo, e Abner Pires na bateria. O show também teve a participação especial dos cantores Matheus Santaella, Gabriel Fonseca, e Beatriz Procópio, além da poesia da escritora e professora Jackeline Monteiro.

E, ainda, a produção de Rafaela Margarido, da Casa de Artes Trilhares. O show foi patrocinado pelo Eurico Tavares do Eu Empreendedor, Centro da Indústria do Estado do Amazonas, TechSound, Maricota’s Craft, Caxiri, Groove, Flex Importação e Exportação Indústria e Comércio de Máquinas e Motores LTDA, Cal-Comp Indústria e Comércio de Eletrônicos e Informática LTDA, MKS Consultoria, Nortebag Embalagens Rubberon Indústria e Comércio de Importação e Exportação S/A, Centro Cultural Casarão de Ideias, e Casa Som Amazônia.

*Com informações da assessoria

