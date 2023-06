Nova vacina contra dengue terá comercialização iniciada na semana que vem

Associação Brasileira de Clínicas de Vacinas (ABCVAC), o imunizante se chama “Qdenga (TAK-003)”, no estado de São Paulo a vacina terá o valor máximo de de R$ 379,40, mas o valor pode variar entre R$ 350,00 e R$ 500,00 em outros estados.

“As clínicas devem utilizar esse parâmetro na composição da sua precificação final, que também inclui o atendimento, a triagem, a análise da caderneta de vacinação, as orientações pré e pós-vacina, além de todo o suporte que os pacientes necessitam para se informar corretamente sobre a questão da vacinação” informado por meio de nota.

O imunizante é composto por quatro sorotipos do vírus, a aplicação é feita por duas doses com um intervalo de três meses entre elas, com eficácia de 80,2% com o período de proteção de 12 meses após a aplicação das duas doses, pode ser aplicado em pessoas com idades variando entre 4 e 60 anos.

*com informações da CNN

