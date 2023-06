Série Encontro das Águas encerra nesta sexta as inscrições para Concurso de Cosplay do espetáculo ‘Natsukashii’

Manaus (AM) – As inscrições para o Concurso de Cosplay do espetáculo “Natsukashii” vão até esta sexta-feira (23/06) e podem ser feitas online. A atividade integra a programação da Série Encontro das Águas, iniciativa do Governo do Estado do Amazonas por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

O evento promove uma troca entre os universos culturais do pop e da música erudita, o concurso é uma realização da Casa Geek 42 em parceria também com a Geek Jukebox. Podem participar do concurso cosplays de todos os gêneros e qualquer faixa etária, desde que o cosplay seja baseado em obras de animes e mangás japoneses. Participantes menores de idade devem estar acompanhados de seus respectivos responsáveis.

São 40 vagas disponibilizadas que serão encerradas após o prazo que encerra às 23h59min desta sexta-feira. Após a etapa de inscrição, segue a etapa de seleção, que acontecerá online, por meio de batalhas no perfil da Casa Geek 42 no próprio Instagram do coletivo. Os vencedores desta etapa participam da seletiva presencial que também será eliminatória.

São 40 vagas disponibilizadas no concurso que é uma realização da Casa Geek 42 em parceria com a Geek Jukebox e Secretaria de Cultura e Economia Criativa

Cronograma de Batalhas

A primeira eliminatória acontece entre os dias 26 e 29 de junho, sempre ao meio-dia com seletivas diárias entre os 40 cosplayers selecionados após as inscrições, serão quatro grupos de 10 cosplayers divididos em cinco stories por dia. Serão 20 selecionados para a quartas de final, resultado será às 18h.

As quartas de final também serão em forma de batalhas virtuais e seguem o mesmo modelo e horário da primeira eliminatória, entre os dias 30 de junho e 1º de julho. A semifinal está marcada para o dia 3 de julho numa seletiva entre dez cosplayers, a final acontece no dia 6 de julho, às 20h durante o espetáculo “Natsukashii”, da Série Encontro das Águas.

*Com informações da assessoria

