Bumbás mostram garra em último ensaio da temporada no Sambódromo em Manaus

Manaus (AM) – A exemplo do que ocorreu na abertura da temporada de Ensaios dos Bumbás, em 25 de março, os bois Caprichoso e Garantido compartilharam o espaço do Centro de Convenções de Manaus, o Sambódromo, no encerramento da série de eventos que precedem o Festival Folclórico de Parintins na capital, neste sábado (24).

As torcidas dos dois bumbás exibiram garra e amor pelos bois de Parintins lotando mais uma vez o espaço que recebe as festas preparativas para o embate anual na arena do Bumbódromo.

No palco, Anderson Figueiredo, Júlio Persil, Luiz Carlos, Arlindo Neto, Klinger Júnior e Canto da Mata representaram o Caprichoso. Pelo Garantido se apresentaram P.A. Chaves, Luciano Araújo, Felipe Júnior, Leonardo Castelo e David Assayag.

Para o Movimento Marujada e o Movimento Amigos do Garantido, responsáveis pela realização dos ensaios em Manaus, a temporada foi um sucesso, representando uma retomada da cultura do boi-bumbá na capital.

“A temporada toda foi muito boa. O público atendeu, esteve presente aqui nos Bares do Boi que nós fizemos, todos muito lotados desde o primeiro, no dia 25 de março, até hoje, quando estamos encerrando a temporada de ensaios. Fizemos bons espetáculos também. O palco correspondeu. Por isso, o público atendeu ao nosso chamado” , afirmou Rogério Jesus, o Roca, presidente do Movimento Marujada e coordenador da Marujada de Guerra em Manaus.

A presidente do Movimento Amigos do Garantido, Cláudia Santos, agradeceu ao apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, sem o qual, segundo ela, a realização dos Ensaios do Bumbás não seria possível.

“Primeiramente eu quero agradecer esse espaço e essa estrutura aqui do Sambódromo ao governador Wilson Lima, ao secretário Marcos Apolo e ao secretário Cândido Jeremias pela parceria. Isso incentiva a cultura dos dois bois. É um resgate que estamos fazendo, tanto Garantido quanto Caprichoso, dessa cultura. Só temos a agradecer. Se não fosse o Governo do Estado e a Secretaria de Cultura, não iríamos conseguir fazer esse evento” , afirmou Cláudia.

O resgate de que a presidente do Movimento Amigos do Garantido fala se concretiza no renascimento do Grupo de Dança Movimentos, que acompanhou os ensaios do Caprichoso na capital até 2010 e ressurgiu na temporada 2023, levando seus componentes agora “quarentões” ao palco do Sambódromo, em um resgate das toadas dos anos 90.

Entre veteranos e neófitos em boi-bumbá, o público do Sambódromo se dividia também entre os torcedores felizardos que vão a Parintins para acompanhar o festival e os que lamentam não ter a oportunidade de ir este ano.

O casal Ramile Vieira e Daniel Reis, torcedores do Garantido, se inclui entre os torcedores que vão à Ilha conferir a magia do festival. “Comecei a vir aos ensaios este ano e gostei bastante. É uma festa que eu, definitivamente, vou passar a acompanhar firmemente todos os anos. Nós dois vamos a Parintins na quinta-feira (29) de lancha”, afirmou Ramile, que também será estreante no Festival Folclórico de Parintins.

“É apenas minha segunda vez no curral, mas já fui a Parintins três vezes”, afirmou Daniel. “Somos Garantido e vamos estar lá, dando essa força para sermos campeões dessa vez”, disse.

Já Andreia Ribeiro e Alexandre Almeida, torcedores do Caprichoso, não vão a Parintins em 2023. Mesmo assim fizeram questão de comparecer ao encerramento da temporada em Manaus.

“Eu vim na abertura e agora estou no encerramento da temporada. Também fui ao Planeta Boi. Infelizmente, por conta do trabalho, não vou a Parintins esse ano” , lamentou Andreia.

“Eu vim em quase todos os Bares do Boi esse ano. Faltei em um só. Achei melhor que todos os outros anos. Infelizmente, também por conta do trabalho, não conseguirei ir a Parintins este anos” , disse Alexandre.

Para incrementar o clima de garra e emoção da noite, um corte no abastecimento da energia do Sambódromo levou os torcedores de ambos os bumbás a cantar a plenos pulmões nas últimas apresentações da noite, incrementando a beleza da paixão que os torcedores nutrem por Caprichoso e Garantido.

*Com informações da assessoria

