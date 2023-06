O ônibus da cantora Brisa Star perdeu o controle, saiu da pista e caiu em ribanceira em Opaumirim, no interior do Ceará após saída de show na noite deste domingo (25). A cantora de 15 anos sofreu lesões mas passa bem, outras 14 pessoas que estavam no veículo da banda também ficaram feridos.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta de 20h25 o veículo derrapou e saiu da pista no quilômetro 428 da rodovia após o motorista perder o controle da direção, o veículo saiu da pista e desceu uma ribanceira.

Dos quinze feridos, treze foram levadas ao Hospital Municipal de Ipaumirim, onde ocorreu o acidente, outras duas, com ferimentos mais graves, recebem atendimento na cidade de Icó. Em nota, a assessoria da cantora disse que ela retornava de uma agenda de shows quando o acidente aconteceu. Informou também que ela passa bem e alguns membros da banda estão recebendo acompanhamento médico.

Nota de esclarecimento da cantora Brisa Star / Reprodução Redes Sociais

A carreira de Brisa Star

Brisa Rocha Ladislau da Conceição, a Brisa Star ou “fadinha do piseiro”, como também é conhecida, nasceu em Ibiaí, pequena cidade na região norte de Minas Gerais, mas atualmente reside em Fortaleza. O primeiro sucesso veio em agosto de 2020, com a canção “Se joga no passinho”, gravada com o cantor mineiro Thiago Jhonathan. A música tem mais de 170 milhões visualizações no YouTube e teve o sucesso impulsionado com as dancinhas do TikTok.

