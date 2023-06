Governo abre inscrições para a visitação guiada no Bumbódromo, em Parintins

Agendamento deve ser feito para visitas no dia seguinte e está disponível através do site da Secretaria de Cultura e Economia Criativa

Estão abertas as inscrições para a visitação do Centro Cultural de Parintins, o Bumbódromo. O agendamento é sempre feito para as visitas do dia seguinte, os visitantes que agendarem no dia 27 (hoje), poderão visitar o espaço no dia 28 (quarta-feira), e assim respectivamente até o dia 2 de julho, último dia para a visitação. As inscrições podem ser feitas no site cultura.am.gov.br.

De acordo com o governo, os visitantes terão a oportunidade de passar 40 minutos imersos na cultura folclórica de Parintins através de exposições, murais, esculturas e exibição de filmes relacionados ao Festival. Os grupos de visitação serão compostos por 10 pessoas acompanhadas de um guia, os Murais da Vitória da Cultura Popular e Memória Afetiva dos bois-bumbás estão entre as atrações da atividade, além de esculturas em alto relevo na área externa do Bumbódromo, que exaltam a alta performance dos artistas parintinenses ao retratar sua cultura.

O Cine Clube, que também integra o espaço do Centro Cultural, será um dos pontos para os visitantes que fizerem parte da atividade, com curtas metragens produzidos ao longo do ano pelos alunos do Liceu. Também fazem parte da experiência a apreciação da vista panorâmica, visitas aos camarotes dos bois Caprichoso e Garantido e corredores internos do espaço mais importante para a maior manifestação da cultura popular na Amazônia. O percurso da visitação também inclui o mural Futuro Ancestral na fachada lateral e, também, visita ao centro da Arena do Bumbódromo. Os horários para visita são entre 9h e 13h.

Pelo segundo ano consecutivo, o Festival Folclórico de Parintins contará essa atração a mais para os visitantes da Ilha Tupinambarana: a visita guiada que acontece de forma gratuita dentro do Bumbódromo, onde também está localizado o Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro, unidade Parintins. Serão oferecidas cerca de mil visitas ao longo dos cinco dias de festival, cada dia terá um total de 200 pessoas previamente agendadas.

*Com informações da assessoria