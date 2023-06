Em Manaus, jovem universitário abre “vaquinha” para arrecadar R$ 20 mil para prótese em perna

Manaus (AM) — Há 11 anos lutando para lidar com a perda de um membro, o jovem amazonense Alex Lima Nunes, de 21 anos, criou uma “vaquinha” para comprar a prótese da perna esquerda, na busca de ter uma melhor qualidade de vida e independência ao jovem.

Estudante do primeiro período de engenharia civil no Instituto Federal do Amazonas (Ifam), Alex tem uma condição chamada “neurofibromatose”, a qual ocasionou uma deformidade na perna esquerda. Ele realizou duas cirurgias na tíbia, as quais não trouxeram resultados, resultando com o tempo na falta do desenvolvimento comum em sua perna esquerda, deixando uma diferença de quase 17 cm entre as duas pernas.

“Uso muleta desde os 11 anos, e hoje ela está prejudicando minha coluna, minhas mãos. O uso da prótese vai facilitar muito minha locomoção, considerando que as muletas me deixam muito limitado para fazer várias coisas no meu dia. Estou desde meus 5 anos nessa difícil jornada de lidar com a perda de um membro do meu corpo. A ausência dessa parte essencial tem afetado significativamente minha qualidade de vida, bem como minhas atividades diárias e meu bem-estar emocional”, conta o jovem.

Vaquinha

Vaquinha visa arrecadar a sonhada prótese Foto: Divulgação

A ideia da vaquinha surgiu quando Alex recebeu a informação que seu plano de saúde iria cobrir a cirurgia de amputação da perna esquerda e, como ele não teria condições financeiras de comprar a prótese, amigos deram a opção de fazer arrecadações para angariar o dinheiro.

“Venho buscando a possibilidade de adquirir uma prótese que possa me oferecer uma nova oportunidade de viver de forma mais independente e ativa. No entanto, esses dispositivos são bastante dispendiosos e estão além de minhas possibilidades financeiras atuais”, afirmou.

Na esperança de receber auxílio nessa jornada de reabilitação, o jovem sonha em arrecadar pelo menos R$ 20 mil para conseguir comprar uma prótese que melhore a qualidade de vida.

Para facilitar as doações, Alex criou uma campanha para arrecadar fundos, onde todo e qualquer valor doado será fundamental para alcançar essa meta.

As doações podem ser feitas entrando em contato com o Alex Lima, por meio do número de telefone (92) 99484-4330 ou pelo e-mail [email protected].

A neurofibromatose, também chamada de Doença de Von Recklinghausen, é uma doença hereditária que provoca o crescimento anormal de tecido nervoso pelo corpo, formando pequenos nódulos e tumores externos, chamados de neurofibromas.

Leia mais:

Nadadora amazonense de 12 anos conquista sete medalhas durante Campeonato Brasileiro Infantil

Lutador amazonense é bronze no Mundial de Jiu-Jítsu Esportivo em São Paulo

Lutadores de Carauari viajam três dias de barco para disputar Campeonato Amazonense de Jiu-Jítsu em Manaus