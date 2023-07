Morre aos 85 anos em São Paulo, mãe do ministro Fernando Haddad

Morreu nesse domingo (2) à noite, aos 85 anos, em São Paulo, Norma Theresa Goussein Haddad, mãe do Ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do Ministério da Fazenda.

Norma Theresa Goussein Haddad deixa três filhos – Priscila, Lúcia e Fernando. Ela vinha lutando contra um câncer há três anos.

O velório se dará ao longo desta segunda-feira (3) no Cemitério Gethsemani-Morumbi, e o sepultamento será realizado as 16h, no mesmo local.

A assessoria de Haddad informou que o ministro cancelou os compromissos previstos para esta segunda e adiou o retorno a Brasília.

Na agenda do ministro, estava prevista uma cerimônia no Ministério da Fazenda para inaugurar uma comissão de assuntos econômicos no Conselhão. Além de Haddad, participariam o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e o secretário-executivo do Conselhão, Paulo Pereira.

