Espetáculo de sabores: Bolo da Mãe promove 6º Rodízio de Bolo, em Manaus

Manaus (AM) – Prepare-se para uma experiência extraordinária de sabor que vai agitar seus sentidos! A confeitaria Bolo da Mãe, conhecida por seus bolos artísticos em Manaus, realiza nesta sexta-feira (7) e sábado (8) de 15h as 20h, a 6ª edição do seu tão esperado Rodízio de Bolos.

Esther Reis, a mestra confeiteira e proprietária, promete um ambiente encantador. “Cada edição é uma experiência diferente. Temos nos empenhado para cativar os clientes que são apaixonados por doces e que nunca pensaram nada vida que poderia existir um rodízio de bolos. As fatias são pequenas para que o cliente possa aproveitar todos os 10 sabores”, revela.

A ideia revolucionária de introduzir o rodízio de bolos na capital amazonense surgiu quando Esther deparou-se com a publicação viral de um internauta sugerindo esse conceito inovador para o mundo da confeitaria. Desde então, a Bolo da Mãe vem trilhando um caminho pioneiro no estado e surpreendendo a todos com sua criatividade e paixão pela arte da doçura.

Prepare-se para uma jornada gastronômica!

Nesta 6ª edição do Rodízio de Bolos, desfrute de uma seleção impressionante de 10 sabores de bolo que vão desafiar seus sentidos e elevar o prazer gastronômico a patamares nunca antes explorados. Deixe-se envolver pela sedução do chocolate, pela frescura do abacaxi, pela acidez do limão, pelo sabor exótico do cupuaçu e pelos outros sabores irresistíveis. Uma das novidades é a degustação de brigadeiros e da torta “inesquecível” da mãe, novo produto da casa. Além disso, o cliente pode a partir de agora, adquirir o rodízio “in box”, ou seja, em caixa, formato que ele poderá pedir para se deliciar onde estiver. O preço é de R$ 88,00.

Mas não para por aí, além dos bolos, você terá à disposição uma seleção de salgados e uma variedade de bebidas refrescantes que vão complementar perfeitamente a sua aventura gastronômica. Para adoçar ainda mais seu paladar exigente, são oferecidos cremes incluindo irresistíveis versões de doce de leite, leite ninho e brigadeiro de morango.

Detalhes do evento e informações úteis:

O consumo será exclusivamente no local, permitindo que você aproveite cada momento de prazer gastronômico.

Produtos exibidos na vitrine e no balcão não fazem parte do rodízio.

Crianças de até 3 anos têm entrada gratuita, crianças de 4 a 10 anos pagam o valor especial de R$ 22,00 e adultos e crianças acima de 11 anos desfrutam dessa experiência única por apenas R$ 40,00 por pessoa.

A Bolo da Mãe está localizada na Avenida Constantino Nery, Nº 4002 – Chapada (em frente ao posto BR). Para mais informações, acesso Instagram @bolodamae ou entre em contato através dos números (92) 98254-8879, (92) 99398-9083, (92) 99205-0157 para encomenda de bolos confeitados.

*Com informações da assessoria

