Joana Darc passa vexame em cruzeiro de Wesley Safadão: ‘São 6 anos sem férias’

A deputada estadual Joana Darc virou motivo de piada durante o show do cantor Tirulipa na terça-feira (11), no cruzeiro que o cantor Wesley Safadão faz nas Bahamas, no Caribe.

Nos vídeos publicados nas redes sociais, Joana Darc pede que Tirulipa chame uma pessoa chamada “Aldenor”. O humorista pergunta o nome da deputada e ela se apresenta sem dizer que é parlamentar.

Irritada, Darc tenta relembrar Tirulipa que ambos já se conheciam, mas o público começa a gritar e sugerir que os dois já tiveram um caso.

No final da gravação, o cantor chama a figura política de “Joana das Capivaras”.

Apesar de Joana estar viajando, a Assembleia Legislativa do Amazonas não está em recesso. Atualmente, o plenário vota matérias essenciais no estado, como a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2024.

O Portal Em Tempo entrou em contato com a assessoria da deputada estadual, mas até o momento, não obteve retorno.

A deputada se manifestou em seu perfil no Instagram. Veja publicação na íntegra abaixo.

Já são 6 anos sem férias, portanto, comunicamos a todos que estamos viajando. Ainda na semana passada, SOLICITEI OS DESCONTOS NO MEU SALÁRIO pois precisei faltar o trabalho três dias e não dava para remarcar essa passagem.

Explico isso para que todos saibam diretamente de mim e não de notícias que pegam recortes da minha vida pessoal e tentam me prejudicar. O engraçado de tudo isso é que tem político que vive turistando o ano todo, mas ninguém fala nada, não cobra, nem critica. Mas como vcs já sabem, comigo será diferente.

Prometo retribuir esses 7 dias de férias, trabalhando além do que eu já me dedico em todos esses anos. Sei que muita gente acha que tenho o super poder de resolver todos problemas do mundo, até eu mesma acho isso muitas vezes, mas é preciso um descanso para voltar ainda melhor.

Valores

O Navio WS ON Board com duração de três dias (10 a 13 de julho de 2023) com saída de Miami, na Flórida, até a ilha do Safadão nas Bahamas, no Caribe, oferta cabines a partir de R$ 5.288 a R$ 7.565.

