Saúde de Beruri ganha reforço com emenda de Alessandra Campêlo

O trabalho da deputada estadual licenciada Alessandra Campêlo (MDB) no interior do Amazonas continua. Agora, a saúde do município de Beruri, a 173 quilômetros de Manaus, ganhou o reforço de três ambulanchas através de uma emenda impositiva indicada pela parlamentar no valor de R$ 150 mil, nesta quarta-feira (2).

O equipamento é resultado de articulação entre a deputada e os vereadores Natan Saldanha e Professor Adaíde. As ambulanchas são veículos fluviais voltados para o atendimento de municípios com acesso apenas via aquática e comunidades ribeirinhas.

Alessandro Campêlo é a parlamentar que mais beneficiou Beruri nos últimos anos, com a indicação de investimentos que fortaleceram segmentos diversos, como saúde, assistência social, saneamento básico, recuperação da infraestrutura viária, setor primário e esporte.

Prefeito em exercício no ato da entrega dos equipamentos, Natan Saldanha destacou o trabalho de Alessandra em prol do povo de Beruri.

“É uma grande parceira do município, sempre atenta e receptiva em relação às demandas. As ambulanchas são uma conquista principalmente para comunidades próximas ao município. Essa preocupação foi tratada com muita seriedade e carinho pela deputada. Só temos a agradecer pelo trabalho dela e sua equipe ”, disse.

Na ocasião, também foi assinada a ordem de serviço para a construção da primeira etapa da Feira Coberta de Beruri, outra indicação de seu mandato.

“Esse é resultado de muito diálogo e trabalho conjunto pelo município. Tenho muito carinho por Beruri e graças ao vereador Natan, que sempre traz as demandas do município para mim, e ao vereador Professor Adaíde. Só assim pudemos articular essa emenda. Parabéns também à prefeita Dona Maria, que está sempre atenta às necessidades do povo e tem feito um excelente trabalho pelo município. Tenho certeza de que esses veículos vão reforçar a saúde de Beruri”, afirmou Alessandra.

*Com informações da assessoria

