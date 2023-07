Prefeitura de Manaus implanta canaletas e recupera drenagem superficial em via do conjunto Dom Pedro

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), nesta segunda-feira, 17/7, executa recuperação de drenagem superficial e serviços de implantação de canaletas, meio-fio e sarjeta na rua Plácido de Castro, bairro Dom Pedro, zona Centro-Oeste.

A equipe técnica da Seminf esteve no local e durante a vistoria detectou problemas no escoamento de água no pavimento e apontou a necessidade de centralizar o percurso correto da passagem dessas águas, com as canaletas, uma vez que o deságue incorreto no pavimento prejudicava a base do solo, diminuindo a vida útil do asfalto.

“Seguimos sempre a determinação do prefeito David Almeida e do secretário de Obras Renato Junior, de atender às solicitações dos moradores em toda a nossa cidade. Aqui identificamos uma deficiência no escoamento de água que ficava acumulada no pavimento, estamos trabalhando na correção, para resolver definitivamente esse problema”, = explica Efrain Aragão, subsecretário de Serviços Básicos da Seminf.

Após a execução dos serviços, a equipe do distrito de obras segue para a recuperação da drenagem superficial, com a implantação de 60 metros de meio-fio e sarjeta para dar a vazão correta às águas.

Nas últimas semanas, todos os distritos da Seminf estão intensificando as obras de contenção e melhoria das redes de drenagem superficial e profunda na cidade. As equipes atuam com várias ações simultâneas pela cidade, como a revitalização de ruas, recuperação de redes de drenagem, contenção de erosões, desobstrução de bueiros, entre outros serviços.

*Com informações da assessoria

