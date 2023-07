Empreendedor cria “cashback verde” e já plantou cerca de 23 mil mudas de árvores em Rondônia

Que tal reflorestar a Amazônia por meio de cashback? Essa é a proposta da startup Treeback, de Roraima, com o “cashback verde”. Funciona assim: a cada R$ 50 gastos em marketplaces participantes, o consumidor, sem ônus, reverte o valor para o plantio de uma muda de árvore em uma das três áreas de abrangência do projeto. Fundada pelo CEO Amaury Cerqueira (foto) há 3 anos, o propósito da startup é a realização de uma ambição pessoal do idealizador em apoiar iniciativas de preservação da floresta.

“Queria contribuir com o meio ambiente de forma simples. A ideia da Treeback surgiu há pelo menos 3 anos quando o conceito de cashback ainda não era muito conhecido no Brasil, e pensei: ‘porque não criar um cashback de árvores?’, ou seja, a Treeback. Ao construir o modelo de negócios da startup vi a possibilidade de permitir que pessoas e empresas alinhadas às políticas ESG pudessem se envolver com a causa ambiental muito facilmente e, na maioria das vezes, sem gastar nada com isso. Acredito que nosso grande diferencial é fazermos reflorestamento na Amazônia e, acima de tudo, sermos da Amazônia, em que estamos gerando renda aqui dentro do nosso próprio bioma”, explica Cerqueira, que é graduado em Contabilidade e em Análise de Desenvolvimento de Sistemas.

No modus operandi da Treeback, além do B2C, em que as comissões de marketing por indicação são revertidas em mudas de árvores plantadas, a startup atua no B2B, onde calcula e neutraliza as emissões de carbono das empresas e desenvolve os projetos de plantio sob demanda.

Para garantir a transparência do processo de plantio das árvores nos locais indicados pela plataforma é realizado, a cada dois meses, um evento de plantio em locais públicos com todas as árvores geradas na plataforma durante o período.

“A receptividade é a melhor possível, pois estamos levando além da possibilidade da restituição da floresta nativa como era antes da ação do homem, a geração de renda para essas comunidades através da contratação de mão de obra local”, diz.

Como explica Amaury, as regiões mapeadas e selecionadas são, preferencialmente, áreas indígenas impactadas pelo desmatamento. Conforme o CEO, após o plantio das mudas, mecanismos de certificação permitem a continuidade do monitoramento.

“Através da nossa ferramenta ‘Encontre sua Árvore’, compartilhamos os dados do plantio como geolocalização, espécie, carbono resgatado, data e fotos do plantio, e caso seja autorizado pelo usuário, atribuímos aquela árvore com nome e foto de perfil de quem possibilitou seu plantio”, explica.

Em pouco mais de um ano de operação, cerca de 23 mil árvores de espécies nativas foram plantadas em Roraima, o que, conforme Amaury, movimentou no período, mais de R$ 1 milhão e o cumprimento de 12 dos 17 princípios dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Organização das Nações Unidas (ONU).

Conforme Amaury, entre os próximos passos previstos para a continuidade da startup, participante do Inova Amazônia, está a expansão dos projetos de reflorestamento a outros estados que integram o bioma. “Projetamos um crescimento de 60% em nossos negócios ainda em 2023 com a adoção do plantio por drones. Lançamos recentemente nosso portal de viagens através do link (https://treeback.eco.br/viagens) e pretendemos lançar a Treeback Global para atingirmos o mercado mundial”, conclui.

CEO Amaury Cerqueira Foto: Amaury

Com sacolas à base de cana-de-açúcar, 5àsec reforça compromisso com ESG

A agenda ESG (traduzido por meio ambiente, social e governança) é um tema cada vez mais presente nas agendas corporativas. Quase que diariamente, a gente se depara com empresas tomando medidas para melhorar esse tripé, base para negócios mais sustentáveis. Agora, a rede de franquias de lavanderias 5àsec anuncia que está substituindo as suas sacolas de plástico por alternativas 100% compostáveis, feitas à base de cana-de-açúcar. A matéria-prima será fornecida pela Earth Renewable Techonologies (ERT) e as sacolas serão produzidas pela Baviplast.

A rede afirma ainda que “a proposta da 5àsec é substituir todos os plásticos de fonte fóssil por compostáveis e renováveis, retirando até 200 toneladas por ano de lixo plástico do meio ambiente”. E viva a sustentabilidade!

De olho no mercado imobiliário de Dubai

Se você é um endinheirado que busca diversificar seus investimentos, fique de olho no mercado imobiliário de Dubai, um dos sete emirados que formam os Emirados Árabes Unidos. O emirado é reconhecido mundialmente pela imponência, planejamento, organização e, acima de tudo, muita diversão. Não à toa Dubai recebeu quase 15 milhões de turistas internacionais em 2022, o que corresponde a um crescimento de 97% em relação ao ano anterior, de acordo com dados do Departamento de Economia e Turismo de Dubai (DET).

Nesse ano também, o emirado ficou em quarto lugar em termos de atividade no mercado de luxo, com 219 residências acima de US$ 10 milhões que foram comercializadas somando um total de US$ 3,8 bilhões. E, em 2023, os negócios imobiliários devem permanecer em alta, conforme indicadores.

Banco inaugura unidade no Parque Dez e cresce 25% no Amazonas

O Santander acaba de inaugurar a 20ª agência no Amazonas. Dessa vez, a instituição abriu as portas no bairro Parque Dez de Novembro, Zona Centro-Sul de Manaus.

A unidade está localizada na Rua Rui Barbosa. Desde janeiro do ano passado até agora, o Santander colocou em operação cinco agências no estado do Amazonas para acompanhar a demanda. Com essa estrutura bancária, a rede cresceu cerca de 25% no Amazonas. A instituição financeira vem registrando uma boa performance no mercado, pois – só o Santander Brasil – lucrou no 1º trimestre deste ano R$ 2,1 bilhões! É dinheiro que não acaba mais!

RÁPIDAS & BOAS

Na terça-feira (18/7), às 20h, irá ocorrer o webinar gratuito `A Jornada rumo à Maturidade 4.0: um Estudo de Caso Brasileiro´, que terá a participação do professor Sandro Breval, criador do índice de maturidade PIMM4.0. Para participar, basta proceder a inscrição pelo link (https://abre.ai/gpXq).

****************************************

O iFood anunciou mais uma rodada de bolsas de estudo feitas em parceria com a DIO. Estão sendo disponibilizadas 5 mil bolsas com foco em talentos que querem ingressar nesse mercado. São cinco módulos, que incluem Princípios de Desenvolvimento de Software, Dominando o Python para Ciência de Dados, Lógica com Desafios de Códigos em Python, Modelagem de Dados e Projetos Lógicos na Prática com SQL, e Fundamentos e Técnicas de Machine Learning. As inscrições vão até o domingo (23/7) e podem ser feitas através do link (https://abrir.link/XA0P1).

****************************************

A plataforma de cursos gratuitos Eu Capacito, em conjunto com a Deloitte, está com inscrições abertas para o processo seletivo que vai conceder 48 bolsas de estudos integrais para graduação em Administração, com ênfase em Transformação Digital. O objetivo é capacitar jovens de baixa renda de todo o Brasil. As candidaturas devem ser feitas até domingo (23/7), pelo link (https://abrir.link/ItJ0H).

****************************************

A Lojas Renner lançou o `Desafio de Inovação Lojas Renner S.A.´, com o objetivo de fazer parcerias com startups capazes de contribuir no desenvolvimento de soluções inovadoras que colaborem para alcançar os compromissos de sustentabilidade da companhia para 2030. As inscrições devem ser feitas até a quarta-feira (26/7), pelo link (https://abrir.link/KHlWl).

*CRISTINA MONTE

Leia mais:

Artigo 88 – Avalanche de Mudanças no Inventário Extrajudicial – Parte 1

Musculação: A revolução antienvelhecimento

Abono Fundef: ex-servidores da Seduc ou herdeiros devem solicitar benefício no AM