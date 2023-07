Chef Kids realiza edição especial em celebração ao Dia da Pizza neste sábado (22), em Manaus

Manaus (AM) – O Pátio Gourmet realiza, neste sábado (22), nova edição do projeto Chef Kids, que oferece aula de culinária exclusiva para as crianças. A atividade, dessa vez, é alusiva ao Dia da Pizza, que foi comemorado no último dia 10.

Com o apoio da nutricionista Lívia Ribeiro, os pequenos chefs vão aprender a preparar opções de pizza, nas versões salgada e doce. Ela ressalta que o Chef Kids já se tornou uma programação tradicional e que as crianças e os pais também adoram participar.

“É uma brincadeira lúdica e as crianças aprendem bastante, além de socializarem-se”, destacou.

A aula acontece a partir das 17h, no Pátio Gourmet da avenida Via Láctea, 825, Aleixo, conjunto Morada do Sol. Para participar, a cada R$ 150 em compras em uma das unidades do supermercado, o cliente ganha um passaporte para o evento. A nota fiscal deve ser apresentada no balcão de atendimento ao cliente, para efetuar a inscrição. Mais informações pelo número (92) 98438-0970.

As crianças que participarem da atividade, receberão avental, toque blanche (chapéu usado por chefs de cozinha), além de certificado de “Chef Kids”.

A atividade é direcionada a crianças de 4 a 8 anos. As vagas são limitadas. A programação inclui, ainda, brincadeiras e pintura facial temática.

*Com informações da assessoria

