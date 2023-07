Homem é preso após matar casal e socorrista que atendia as vítimas

Um homem de 49 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso neste domingo (23), após matar um casal e o socorrista que prestava socorro às vítimas no sábado (22), em São João do Ivaí, no Paraná.

De acordo com a polícia militar, o homem invadiu a residência do casal, e matou a tiros as duas vítimas. Os vizinhos ouviram os disparos e acionaram a ambulância. Após prestar os primeiros socorros, o profissional de saúde também foi baleado pelo atirador que havia voltado no local. Assim como o casal, ele também morreu.

A Polícia Civil investiga o caso e realiza diligências para esclarecer o fato e apurar a motivação.

*Com informações do UOL

Leia mais

Triplo homicídio choca bairro Cidade de Deus, em Manaus

Cabo da PM é torturado e executado na mesma casa de triplo homicídio em Manaus

Homem é preso por tentativa de homicídio no bairro Chapada