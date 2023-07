Governo do Amazonas leva capacitação para associações em Autazes

O Governo do Amazonas, por meio do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), realizou nos dias 20 e 21 de julho, no município de Autazes (a 111 quilômetros de Manaus), cursos de capacitação para diretores e associados das associações Associação Comunitária Agrícola Nova Esperança (ACANE) e Associação Agrícola de Familiares do Ramal do Mutuca (ASAFRAM).

Para os participantes do primeiro dia, a diretoria e conselho fiscal obtiveram conhecimentos sobre como melhorar a gestão participativa e financeira da qual eles são os representantes. Já no segundo, dia para os associados o objetivo foi demonstrar, na parte de comercialização rural, que existem várias formas de escoamento da produção e ensinar com uma atividade prática os cálculos de produção. As capacitações contaram com a presença de 26 participantes.

Para as diretorias das associações esses cursos vieram para somar ainda mais.

“Isso é um incentivo e tanto para nós enquanto diretoria e membros da associação, mostrando a importância do que cada um representa e quais os deveres. Recomendo para todas as associações, tanto as que estão se formando quanto as que já estão consolidadas, que busquem esse curso que o Idam oferece. Irá abrir caminhos e fortalecer ainda mais a associação”, disse o presidente da ASAFRAM, Jeferson Santos.

Os técnicos da Unidade Local (UnLoc) de Autazes, através das duas capacitações, levaram noções de Autogestão na prática; Mecanismos de Autogestão; Noções de comercialização rural; Orientação Social e Previdência.

“Finalizamos estes dois dias com a sensação de missão cumprida. Foram dois dias de muito aprendizado e experiências trocadas, é importante que as associações do município estejam sempre se atualizando e com essas capacitações conseguimos repassar conhecimento, identificar e resolver dificuldades que possam aparecer”, enfatizou o gerente da UnLoc, Autazes Josinei da Silva.

*Com informações da assessoria

