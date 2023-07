São Gabriel da Cachoeira lança em Manaus 25ª edição do Festribal

São Gabriel da Cachoeira (AM) – O clima em São Gabriel da Cachoeira é de preparação para o 25º Festival Cultural das Tribos Indígenas do Alto Rio Negro (Festribal). Trata-se da maior manifestação cultural dos povos originários da floresta. O município (situado a 852 km de Manaus) vai oferecer aos visitantes, no final de agosto e início de setembro, cinco dias de festejos e celebração da cultura indígena em forma de música, artes cênicas, alegorias e danças.

Em Manaus, o lançamento do festival está marcado para às 16h30 desta quarta-feira (26/7), no Teatro Manauara, no Shopping Manauara, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus. A entrada é gratuita.

Na oportunidade, os participantes poderão conferir exposição de peças étnicas, shows musicais do cantor e levantador de toadas, Edilson Santana, além de uma apresentação das agremiações culturais que participam do Festribal.

A programação segue até o dia 27, com apresentação da banda Canto da Mata. Entrada a partir das 16h.

A edição 2023 do Festival Cultural das Tribos Indígenas do Alto Rio Negro ocorrerá de 30 de agosto a 3 de setembro, em São Gabriel da Cachoeira, município amazonense situado na fronteira com a Colômbia e Venezuela, e de maior diversidade étnica indígena no Brasil: nove em cada de seus habitantes pertencem a estes grupos.

Não por acaso, o município também é um dos poucos a ter três idiomas indígenas reconhecidos como línguas oficiais no município, ao lado do português: nheengatu, tucano e baníua.

Promovido pela Água Cristalina Produções, o evento contará com a participação das tribos Tikuna, Filhos do Rio Negro e Baré, representando 23 etnias, em cinco dias de competição, festa, cultura, diversão e fé.

Entre as atrações deste ano está a apresentação do cantor, compositor e músico, Felipe Lessa, que vai abrir o festival. Manauara de nascimento, Lessa começou sua carreira muito cedo e já é reconhecido pelos Nordestinos, principalmente os de Fortaleza (Ceará). Mas, só retornou ao Amazonas em tempos recentes e pode ser considerado como uma revelação no cenário musical amazonense.

Mais música

Além de Felipe Lessa, as atrações já confirmadas para o 25º Festribal incluem as cantoras Fernanda Brum (música gospel), e Mari Fernandes (forró), além da banda Sayonara (calypso), e dos cantores Júlio Nascimento (brega) e Uendel Pinheiro (pagode). Haverá participação ainda de bandas locais regionais.

A Água Cristalina Produções também divulgou a presença da cantora Joelma que, devido a problemas de saúde, cancelou algumas agendas. Porém, como o Festribal será no final de agosto, a produção da artista ainda não cancelou sua participação. Caso isso ocorra, outra atração nacional será anunciada.

O Festival Cultural das Tribos Indígenas do Alto Rio Negro conta com apoio cultural da prefeitura de São Gabriel da Cachoeira, do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Amazonas. O evento conta ainda com patrocínio das cervejas Itaipava e Cabaré. O contato para vendas e informações é o telefone (92) 98182-5997.

